Trupe DuNavô celebra dez anos do premiado espetáculo infantil Refugo Urbano com apresentações no Sesc Pinheiros

Nos dias 13 e 20 de outubro, a Trupe DuNavô apresenta Refugo Urbano no Sesc Pinheiros. Espetáculo infantil que, a partir da palhaçaria, reforça de forma criativa a importância do senso de humanidade e propõe a desconstrução de estereótipos que promovam a ideia de que a vida se limita apenas a finais felizes.

Com um cenário construído a partir de objetos descartados, Refugo Urbano retrata o universo de uma mulher catadora, em situação de rua, e um coletor, que se esbarram em um beco esquecido da cidade.

Em meio a encontros e desencontros, a palhaça Pamplona e o palhaço Claudius terão que lidar com suas diferentes personalidades, trajetórias de vida e sonhos, para quem sabe viver uma possível história de amor.

O espetáculo Refugo Urbano recebeu duas indicações para o Prêmio São Paulo de Incentivo ao Teatro Infantil e Jovem (antigo Prêmio FEMSA), nas categorias Melhor Atriz (Gabi Zanola) e Prêmio Sustentabilidade. Em uma votação especial, organizada para escolher os melhores do ano, o espetáculo foi eleito pelos leitores do Guia Folha como Melhor Espetáculo Infantil do Ano de 2015.

O espetáculo foi criado a partir de uma vivência da Trupe DuNavô que, ao longo de dois anos, realizou intervenções urbanas pelas ruas do centro da cidade de São Paulo, colhendo histórias, sentimentos, aflições e sonhos de tantas pessoas ditas invisíveis na cidade, com as quais cada um de nós esbarra diariamente. O espetáculo, que se desenvolve sem palavras, instiga no adulto a ampliação de um olhar mais sensível em relação às pessoas em situação de rua.

A montagem também propõe uma reflexão sobre como os mais diversos sentimentos podem ser levados para o universo infantil, não subestimando a capacidade de uma escuta sensível por parte da criança.

“Abordar temas conflituosos do cotidiano de forma poética e bem-humorada permite que a criança crie uma conexão saudável com uma ampla gama de sentimentos, contribuindo para sua compreensão e habilidade de lidar com desafios futuros”, comenta o grupo.

Sobre a Trupe DuNavô

Formada por Gabi Zanola, Gis Pereira, Renato Ribeiro e Vinicius Ramos, em 2024 a Trupe DuNavô comemora quatorze anos de pesquisa com a arte da palhaçaria, utilizando o espaço urbano e a interação que se estabelece entre palhaços, palhaças e as pessoas nesse contexto, como matéria prima de seus processos de criação.

Em agosto de 2023, o grupo inaugurou sua sede, o espaço cultural Casa DuNavô, localizado na Rua Guaicurus, 368, na Água Branca, São Paulo – SP. E, ao longo dos últimos anos, também atuou no universo digital, disponibilizando muitas de suas criações e reflexões sobre a arte da palhaçaria em seu canal do Youtube.

Ficha Técnica

Direção: Suzana Aragão

Assistente de direção: Gis Pereira

Dramaturgia: Nereu Afonso

Direção musical: André Grynwask

Preparação corporal: Ronaldo Aguiar

Preparação de bonecos: Rani Guerra

Cenário e adereços: Bira Nogueira

Assessoria de Imprensa: Luciana Gandelini

Operação bonecos de sombra: Cia. Mevitevendo

Operação de luz: Rafael Araujo

Operação de som: Vinicius Ramos

Serviço: Refugo Urbano, com Trupe Dunavô

Sinopse: Claudius é organizado, comedido e cuidadoso. Pamplona é vibrante, emocional e guarda consigo um universo único debaixo de seus sacos plásticos e papelões. Em um encontro improvável entre dois mundos, o caos e a ordem se entrelaçam para dar vida a uma fábula urbana. Dois seres que, ao se esbarrar em um beco esquecido da cidade, embarcam juntos em uma jornada que revela a magia escondida na crueza das ruas. O encontro de uma mulher catadora, em situação de rua, e um coletor, que deságua em uma história rica em sentimentos, humanidade, sonhos, amor e, é claro, palhaçaria

Dias: 13 e 20 de outubro de 2024, domingos, às 15h e às 17h

Duração: 60 minutos

Local: Auditório – Sesc Pinheiros – Rua Paes Leme, 195, Pinheiros, São Paulo – SP, 05424-150

Classificação: Livre

Ingressos: R$ 40 (inteira); R$ 20 (meia), R$ 12 (credencial plena), grátis para crianças até 12 anos.

Estacionamento com manobrista: Terça a sexta, das 7h às 21h; sábado, domingo e feriado, das 10h às 18h.

Capacidade: 100 lugares

Acessibilidade: Sim

Estacionamento: Pago no local