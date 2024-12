Trupe Baião de 2 apresenta espetáculo “MOKO” na Casa Cultural Santo Amaro

A Trupe Baião de 2, reconhecida nacionalmente pela pesquisa e difusão da arte com pernas de pau, apresenta “MOKO”, um espetáculo que celebra a trajetória de 10 anos do grupo. Parte do projeto “Baião é 10”, contemplado pela 8ª Edição do Programa Municipal de Fomento ao Circo da cidade de São Paulo, a apresentação será realizada no dia 5 de dezembro, na Casa Cultural Santo Amaro, com entrada gratuita.



Inspirado pelos espíritos mokojumbies e pela ancestralidade afroindígena, “MOKO” conduz o público por uma travessia física e espiritual, utilizando o cosmograma bakongo como base dramatúrgica. Dirigido por Ronaldo Aguiar, o espetáculo transforma o circo em uma expressão poética de trajetórias humanas, homenageando o passado e promovendo reflexões no presente.



Com poucos elementos cenográficos, a obra destaca as acrobacias e o uso das pernas de pau como uma linguagem própria — a “pernaturgia”. Para Guilherme Awazu e Rachel de Boa, que assinam a criação, a proposta é transmitir sensações e subjetividades por meio desse objeto ancestral.



A trilha sonora original, assinada por Ivan Alves, mescla cantos indígenas, ritmos africanos e referências do caboclinho pernambucano, criando uma fusão sonora que conecta o público às raízes do espetáculo. Segundo a produtora Gisele Tressi, “MOKO é o ápice de 10 anos de caminhada artística, convidando o público a compartilhar essa jornada.”



Além das apresentações, o projeto inclui oficinas gratuitas de circo e acrobacias, fomentando a troca de conhecimentos com a comunidade.



Durante o mês de novembro, os artistas realizaram a série “Processos Compartilhados” em parceria com o V Festival de Circo do Bixiga. A iniciativa criou um espaço de intercâmbio com a comunidade circense, promovendo debates sobre a forma e conteúdo das pesquisas artísticas da Trupe.



Além disso, ao longo de 2024, o grupo apresentou a Mostra Baião, uma celebração de seu repertório artístico que incluiu os espetáculos “Retirantes”, “Saracura” e “Histórias de Papelão”. Os eventos ocorreram na região central de São Paulo, com foco no bairro do Bixiga, sede da Trupe e cenário simbólico para sua trajetória.



Com o espetáculo “MOKO”, a Trupe já se apresentou na Casa de Cultura do Butantã e na Casa de Cultura São Rafael. Após a data no Centro Cultural Santo Amaro, o grupo seguirá para a Praça Roosevelt, com apresentação marcada para o dia 11 de dezembro.



SERVIÇO

Centro Cultural Santo Amaro

Data: 05/12, às 11h

Endereço: Av. João Dias, 882 – Santo Amaro

Entrada: Gratuita | Classificação: Livre



Crédito: Sergio Fernandes

