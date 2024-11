Trump diminui a vantagem democrática e fortalece os republicanos em cidades-chave dos EUA.

Nas recentes eleições nos Estados Unidos, Donald Trump, candidato republicano, apresentou um desempenho surpreendente em estados tradicionalmente democratas, como Califórnia, Nova York, Nova Jersey e Illinois. Embora não tenha vencido nessas regiões, conseguiu reduzir significativamente a margem de vantagem dos democratas em cidades que eram consideradas bastiões do partido. Em Nova York, por exemplo, a vantagem democrata caiu em quatro das cinco regiões da cidade: Manhattan, Brooklyn, Bronx e Queens. Em Staten Island, sua vantagem sobre candidatos democratas dobrou desde 2016.

A redução mais acentuada ocorreu no Bronx, com uma queda de 33 pontos na vantagem democrata desde o pleito de 2016. No Queens, onde Trump nasceu e tem forte apoio, a vantagem caiu para menos da metade do que era há oito anos. Esse fenômeno é atribuído à migração do voto de grupos tradicionalmente democratas, como homens negros e hispânicos, para o lado republicano.

O cientista político Jonathan Hanson observa que essa mudança reflete um desejo de mudança entre os eleitores. Kamala Harris recebeu significativamente menos votos do que Joe Biden em 2020, não conseguindo mobilizar os redutos democratas tradicionais. A corrida presidencial concentrada nos estados-pêndulo também contribuiu para a menor participação nos estados onde a competição foi menos acirrada.

Em outras cidades como Chicago e Los Angeles, a vantagem democrata também diminuiu. Em Chicago, a diferença de votos caiu de 50 pontos percentuais em 2020 para 39 em 2024. Em Los Angeles, a vantagem democrata encolheu quase 20 pontos nos últimos oito anos.

Esses resultados indicam uma mudança significativa no cenário político dos EUA e sugerem que o Partido Republicano está ganhando terreno em áreas anteriormente dominadas pelos democratas. A capacidade de atrair eleitores de diferentes grupos étnicos e demográficos será crucial para o sucesso nas próximas eleições presidenciais.