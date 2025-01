Trump Recruta a ‘Máfia do PayPal’ para Transformar Governo e Liderar Inovações em IA

O presidente Donald Trump tem buscado fortalecer sua administração com a inclusão de personalidades influentes do setor tecnológico, conhecidos como a “máfia do PayPal”, que foram fundamentais na criação de plataformas de pagamentos digitais nos anos 90.

Elon Musk, um dos fundadores do X.com, que mais tarde se transformou no PayPal, teve um papel proeminente em várias inovações que o levaram a se tornar o homem mais rico do mundo. Após a venda do PayPal ao eBay, Musk investiu em diversos empreendimentos, incluindo a fabricante de veículos elétricos Tesla e a empresa espacial SpaceX, além de adquirir o Twitter, agora denominado X.

Um ex-apoiador da candidata Hillary Clinton, Musk contribuiu com aproximadamente US$ 200 milhões (equivalente a R$ 1,18 bilhão) para a campanha de Trump, segundo estimativas da agência Associated Press. Ao assumir a presidência, Trump nomeou Musk como líder do recém-criado “Departamento de Eficiência Governamental”. Embora não seja um órgão oficial do governo, esta comissão externa terá como objetivo expor a corrupção e o desperdício na administração pública.

As funções atribuídas a Musk são limitadas a sugestões sobre cortes orçamentários, cuja implementação requerá aprovação do Congresso. No entanto, com uma maioria no Legislativo, Trump poderá ter sucesso na aprovação dessas medidas.

DAVID SACKS

Outro nome destacado entre os ex-executivos do PayPal é David Sacks. Como diretor da Confinity e posteriormente do PayPal, Sacks se destacou ao fundar o Geni.com e o Yammer, além de ter lançado em 2024 a Glue, uma ferramenta de chat corporativo baseada em inteligência artificial. Trump nomeou Sacks como o “czar de IA e criptomoedas”, além de liderar o Conselho Presidencial de Ciência e Tecnologia.

Com uma forte presença política e laços estreitos com Musk, Sacks foi um dos principais financiadores da campanha presidencial de Trump. Ele é visto como uma figura-chave na promoção da inovação em inteligência artificial, especialmente considerando sua rivalidade com Sam Altman, fundador do ChatGPT.

No início da administração Trump, foi anunciado um investimento significativo de até US$ 500 bilhões para impulsionar a infraestrutura de IA no Texas, onde Musk já mantém operações da SpaceX.

KEN HOWERY

Ken Howery, ex-diretor financeiro do PayPal e fundador da Founders Fund – que investe na SpaceX -, foi escolhido por Trump para servir como embaixador dos EUA na Dinamarca. A experiência política de Howery inclui seu cargo anterior como embaixador na Suécia. Trump designou Howery para uma tarefa desafiadora: assegurar o controle sobre a Groenlândia para os Estados Unidos, um desejo que levantou preocupações entre autoridades dinamarquesas e europeias.

PETER THIEL

Considerado o líder informal da “máfia do PayPal”, Peter Thiel foi fundamental na fundação da Confinity e serviu como presidente do PayPal. Apesar de não ter recebido um cargo oficial no governo Trump, Thiel desempenha um papel crucial nos bastidores. Ele foi responsável pela escolha do vice-presidente J.D. Vance e tem sido um mentor para Vance desde sua apresentação inicial durante uma palestra na Universidade de Yale.

Thiel tem se mostrado um influente investidor político; em 2022, ele se tornou o maior financiador individual da história das campanhas para o Senado nos EUA ao investir US$ 15 milhões na candidatura de Vance.

EXPECTATIVAS DE TRUMP PARA SUA “MÁFIA”

A equipe formada por esses tecnocratas deverá cumprir metas ambiciosas em um prazo de seis meses. Entre as prioridades destacadas estão: redução dos gastos governamentais; desenvolvimento de estratégias para posicionar os EUA como líderes globais em inteligência artificial; regulamentação do mercado de criptomoedas; e ações relacionadas à Groenlândia.

ORIGEM DO PAYPAL

O PayPal surgiu no final dos anos 1990 como um serviço destinado à transferência digital de dinheiro. Inicialmente lançado pela Confinity em dezembro de 1998, passou por uma fusão com o X.com em 1999 e foi renomeado como PayPal antes de ser vendido ao eBay em 2002.