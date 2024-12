Trump Processa Jornal por Pesquisa Eleitoral

relação entre a imprensa e o novo governo dos Estados Unidos, sob a liderança de Donald Trump, promete ser conturbada, especialmente após a recente decisão do presidente eleito de consumidor do jornal Des Moines Register. O motivo do processo é uma pesquisa publicada pelo jornal que indicava a vitória da vice-presidente Kamala Harris em Iowa, três dias antes das eleições . Os advogados de Trump alegaram que a publicação configurou “interferência eleitoral escancarada”, destacando que Selzer, autor da pesquisa, é reconhecido por sua precisão em levantamentos.

A disparidade entre os resultados da pesquisa e o resultado final, onde Trump venceu com 55% dos votos em Iowa , levanta questões sobre a seleção das pesquisas eleitorais . Além disso, os advogados de Trump acusam Selzer de agir intencionalmente para prejudicar sua campanha, embora não apresentem provas concretas para sustentar essa afirmação. O processo também busca impedir o Des Moines Register de realizar “atos enganosos”, sem especificar como isso seria implementado.

Essa ação judicial se insere em um contexto mais amplo de ameaças de Trump à liberdade de imprensa. Após um acordo milionário com a ABC News, onde a emissora pagou US$ 15 milhões por comentários considerados considerados, especialistas apontam que esses processos têm poucas chances de sucesso devido à proteção legal oferecida aos jornalistas nos EUA.

No entanto, esta situação pode refletir uma erosão nas garantias da liberdade de imprensa no país, especialmente diante da possibilidade de uma revisão das leis de difamação pela Suprema Corte, agora com uma composição conservadora. Assim, a relação entre o governo e os meios de comunicação nos próximos anos será marcada por tensões e incertezas.