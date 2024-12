Trump prepara medidas polêmicas na véspera da posse com foco em imigração

Na véspera de sua posse, Donald Trump já sinaliza a implementação de algumas das suas mais controversas promessas de campanha. O republicano planeja iniciar seu governo com medidas enérgicas, como a deportação em massa de imigrantes irregulares, imposição de tarifas elevadas sobre produtos importados e mudanças significativas em políticas internas.

O plano de Trump inclui tarifas de 25% sobre produtos do México e Canadá, caso os países não abordem questões de imigração e tráfico na fronteira. Além disso, ele propõe aumentar as taxas sobre produtos chineses, o que preocupa economistas devido ao potencial impacto nos preços dos bens nos Estados Unidos. A recente ameaça aos países do BRICS de impor tarifas de 100% caso avancem com uma moeda alternativa ao dólar exemplifica sua abordagem agressiva na política externa.

Internamente, Trump pretende usar ordens executivas para reverter políticas da administração Biden, especialmente aquelas relacionadas a energia limpa e direitos civis. Sua promessa de revogar proteções para estudantes transgêneros e acabar com financiamentos a departamentos de diversidade já mobiliza a oposição democrata. Governadores como Gavin Newsom da Califórnia estão se preparando para contestar judicialmente essas iniciativas.

A implementação dessas medidas enfrenta desafios legais significativos. Muitas requerem aprovação do Congresso ou são susceptíveis a contestação judicial. A deportação em massa, por exemplo, implicaria em um custo estimado de US$ 1 trilhão e poderia enfrentar resistência nas cortes devido à sua escala e impacto humanitário.

Em conclusão, as intenções iniciais de Trump para sua nova presidência sinalizam um período de intensas disputas políticas e jurídicas nos Estados Unidos. Seu estilo de governança centralizador e controverso promete agitar o cenário político doméstico e internacional, enquanto opositores se preparam para defender os direitos conquistados sob administrações anteriores.