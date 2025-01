Trump Nomeia Mel Gibson, Stallone e Voight como Embaixadores para Revitalizar Hollywood

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a nomeação dos renomados atores Mel Gibson, Sylvester Stallone e Jon Voight como embaixadores especiais com o objetivo de revitalizar a indústria cinematográfica de Hollywood. A divulgação ocorreu por meio de uma postagem na rede social Truth, nesta quinta-feira, dia 16.

Em sua declaração, Trump afirmou que a cidade do entretenimento tem enfrentado perdas significativas nos últimos quatro anos, com muitas produções se deslocando para outros países. “É uma honra apresentar Jon Voight, Mel Gibson e Sylvester Stallone como Embaixadores Especiais para um local grandioso, mas que enfrenta sérios desafios: Hollywood, Califórnia. Eles atuarão como meus representantes para ajudar a recuperar a indústria cinematográfica que sofreu com a concorrência externa”, disse o presidente eleito.

Trump enfatizou sua confiança nas habilidades dos três artistas, afirmando que eles serão seus olhos e ouvidos na missão de restaurar Hollywood a um status ainda mais elevado. “Com suas contribuições, pretendemos trazer a era de ouro de volta à Hollywood, mais forte e vibrante do que nunca”, acrescentou.

Os três atores são conhecidos por seu apoio explícito a Trump. Durante a campanha eleitoral de 2024, Gibson fez críticas contundentes à vice-presidente Kamala Harris, chamando-a de incompetente. Stallone expressou sua admiração pelo ex-presidente, referindo-se a ele como “mítico“. Voight, que foi um dos primeiros apoiadores de Trump em 2016 e recebeu as medalhas Nacional das Artes e de Humanidades em 2019 das mãos do então presidente, continua a ser uma figura proeminente no apoio à sua administração.