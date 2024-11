Trump mira dispensar 15 mil militares trans nos EUA

A política para militares transgêneros nos Estados Unidos enfrenta uma nova fase de incertezas com a iminente posse de Donald Trump. Em uma movimentação que parece seguir sua promessa de campanha, o presidente eleito pretende revogar as autorizações concedidas por Joe Biden, que permitiam a presença de pessoas trans nas forças armadas. Essa intenção foi manifestada por Trump durante comícios, nos quais ele criticou o que chamou de “loucura trans”, prometendo acabar com essa prática ao assumir o cargo.

Segundo informações divulgadas pelo jornal britânico “The Times”, Trump planeja emitir uma ordem executiva que dispensaria aproximadamente 15 mil militares transgêneros, alegando razões médicas, além de impedir novos alistamentos. A equipe de transição do presidente eleito ainda não confirmou oficialmente a decisão, mas ela está em linha com as declarações públicas de Trump, que já anunciou a intenção de proibir o financiamento de cirurgias e procedimentos transgêneros pelo Departamento de Assuntos de Veteranos.

A nomeação de Pete Hegseth como possível secretário de Defesa reforça essa perspectiva. Conhecido por suas críticas à ênfase em diversidade e inclusão nas forças armadas, Hegseth argumenta que a presença de pessoas trans traz complicações ao ambiente militar. O veterano e apresentador da Fox News tem defendido uma reforma nas lideranças militares que apoiam tais iniciativas.

O retorno dessa política não é novidade na trajetória de Trump. Em 2017, durante seu primeiro mandato, ele já havia revertido a autorização concedida por Barack Obama para que militares trans pudessem servir abertamente. Contudo, essa proibição foi posteriormente anulada por Joe Biden, que restaurou os direitos dessas tropas em janeiro de 2021.

Com a possível reimplementação da medida por Trump, há um padrão cíclico onde cada novo governo tenta desfazer as políticas do anterior. A comunidade militar transgênero encontra-se novamente no centro desse embate político, aguardando os desdobramentos das decisões do novo governo.

A volta de Trump à Casa Branca tem gerado apreensão entre aliados europeus, que acompanham atentamente as mudanças na política interna dos Estados Unidos. Resta observar como essas diretrizes impactarão não apenas as forças armadas, mas também as relações internacionais e a imagem do país no cenário global.