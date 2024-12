Trump intensifica tarifas sobre importações e promete reciprocidade

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou recentemente seu interesse de adotar uma política comercial mais rigorosa, focando em tarifas sobre produtos importados de diversos países, incluindo o Brasil. Durante uma coletiva de imprensa em Mar-A-Lago, Trump destacou a importância da reciprocidade nas relações comerciais, afirmando que se os países como Brasil e Índia impuserem altas tarifas sobre produtos americanos, os EUA responderão da mesma forma. Desde sua campanha presidencial, Trump tem enfatizado a necessidade de aumentar as tarifas sobre produtos chineses e de outros países. Ele argumenta que essas medidas são essenciais para corrigir déficits comerciais e proteger a economia americana. Em sua visão, as tarifas não apenas tornarão os Estados Unidos mais ricos, mas também não resultarão em inflação elevada, como demonstrada por seu primeiro mandato. Acompanhado por Howard Lutnick, indicado para liderar a política comercial do país, Trump reiterou que a forma como os EUA são tratados deve ser a mesma que outros países devem esperar em troca. Além das tarifas já planejadas para o México e Canadá, Trump também ameaçou aplicar tarifas de 100% aos membros do Brics caso apoiem uma nova moeda que substitua o dólar. Este cenário gera preocupações entre os parceiros comerciais dos EUA , especialmente em relação ao futuro das relações econômicas. Em um contexto positivo, o CEO do SoftBank, Masayoshi Son , anunciou um investimento significativo nos EUA que promete gerar milhares de empregos. Esse otimismo destaca a expectativa de um ambiente econômico favorável sob a presidência de Trump , mesmo diante das incertezas geradas por sua abordagem tarifária. A combinação de proteção comercial e investimento estrangeiro poderá moldar o futuro econômico do país nos próximos anos.