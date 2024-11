Trump encerra campanha com discurso inflamado e ataques a adversários

Donald Trump encerrou o último comício da campanha na véspera da eleição desta terça-feira (5) em Michigan, um dos estados-pêndulo, e fez um apelo para que seus apoiadores votem, algo que não é obrigatório nos Estados Unidos.

“Saiam para votar”, pediu Trump à plateia já na madrugada desta terça. “Para fazer vocês se sentirem um pouco culpados, nós só teríamos vocês a culpar”, disse o ex-presidente, ao pedir para que as pessoas compareçam à eleição.

O ex-presidente voltou a fazer acusações sem provas e afirmou que só perderia a eleição em razão de fraude promovida pelo Partido Democrata, indicando que pode questionar o pleito caso saia derrotado.

Grand Rapids, a cidade onde ocorreu o evento, foi a mesma onde o republicano encerrou as campanhas de 2016 e 2020.

Em 2016, Grand Rapids votou no republicano para presidente. Em 2020, porém, a cidade optou pelo democrata Joe Biden.

Trump passou nesta segunda (4) por três dos sete estados considerados decisivos neste pleito: Carolina do Norte, Pensilvânia e Michigan. O comício neste último se encerrou após as 2h (no horário dos Estados Unidos).

O republicano começou o dia na Carolina do Norte e em seguida foi para a Pensilvânia, onde fez comícios em duas cidades distintas. O encerramento foi em Grand Rapids (Michigan), já após meia-noite.

O republicano investiu sobretudo na Pensilvânia, considerado o estado-chave desta votação. No estado, o ex-presidente pediu às pessoas que votem, num tom de ameaça.

“A única forma de estragarmos isso é se vocês estragarem”, disse em Pittsburgh.

Nos comícios, ele também repetiu a promessa de deportar imigrantes em situação irregular no país e ameaçou impor tarifas ao México se o país não contiver a situação da imigração.

“Vou informá-la [a presidente mexicana Claudia Sheinbaum] desde o primeiro dia ou antes que se não detiverem esse ataque de criminosos e [a entrada de] drogas em nosso país, vou impor uma tarifa de 25% a tudo o que enviarem aos Estados Unidos”, afirmou Trump em comício na Carolina do Norte.

O republicano voltou a fazer críticas e acusações contra Kamala Harris, Joe Biden, e a ex-presidente da Câmara dos Deputados Nancy Pelosi, a quem ele tem criticado nos últimos eventos de campanha.

Em Michigan, Trump disse que gostaria de xingar Nancy, insinuando que faria uma ofensa sexista. “Começa com p, mas eu não direi a palavra”.