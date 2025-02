Trump e Putin conversam por telefone, acertam visita e fim de guerra na Ucrânia

Donald Trump e Vladimir Putin conversaram por telefone nesta quarta-feira (12) e concordaram em visitar um ao outro como parte de negociações para o fim da Guerra da Ucrânia.

O presidente americano publicou a respeito do telefonema na Truth, sua rede social, e disse que as negociações para o encerramento do conflito começarão imediatamente.

“Cada um de nós falou sobre as forças de nossas respectivas nações e o grande benefício que teremos um dia ao trabalharmos juntos. Mas primeiro, como ambos concordamos, queremos parar as milhões de mortes que estão ocorrendo na guerra entre Rússia e Ucrânia”, escreveu.

“O presidente Putin até usou meu forte lema de campanha, ‘senso comum’. Ambos acreditamos muito nisso. Concordamos em trabalhar juntos, muito de perto, incluindo visitas às nações um do outro”, disse Trump.

O Kremlin afirmou em seguida que convidou Trump para visitar Moscou.

O recado mais claro da mensagem ficou para o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, que foi incluído na publicação como um fator posterior à conversa com o líder russo e ao próprio anúncio de que o telefonema aconteceu.

“Também concordamos em fazer com que nossas respectivas equipes iniciem as negociações imediatamente, e começaremos ligando para o presidente Zelenski, da Ucrânia, para informá-lo sobre a conversa, algo que farei agora mesmo”, escreveu Trump.

Em seguida, Kiev divulgou que os dois conversaram por telefone por cerca de uma hora.

Também nesta quarta, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, participou de uma reunião com ministros de países membros da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte), em Bruxelas, e afirmou que o retorno às fronteiras da Ucrânia anteriores a 2014 é “um objetivo irrealista e ilusório”, em meio ao acordo de paz entre ucranianos e russos que Trump deseja alcançar.

De acordo com o republicano, os responsáveis por liderar as negociações para o fim do conflito serão:

Marco Rubio , secretário de Estado

, secretário de Estado John Ratcliffe , diretor da CIA

, diretor da CIA Michael Waltz , conselheiro de Segurança Nacional

, conselheiro de Segurança Nacional Steve Witkoff, enviado especial

Witkoff, enviado especial de Trump para o Oriente Médio, esteve na Rússia nos últimos dias em viagem não programada que terminou com a libertação de Marc Fogel, americano preso no país desde 2021.

Fogel é um ex-diplomata que trabalhava como professor em uma escola americana em Moscou e foi condenado por tráfico de drogas ao ser detido com 17 gramas de maconha e óleo de haxixe — segundo ele, de uso medicinal.

Na publicação, Trump agradeceu Putin pelo “tempo e esforço pela ligação” e pela libertação de Fogel, com quem Trump se reuniu na noite desta terça (11), na Casa Branca.