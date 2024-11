Trump é o 45º Presidente dos Estados Unidos da América

Em um cenário político marcado por desafios e transformações, Donald Trump reassume a presidência dos Estados Unidos após vencer a eleição de 2024, derrotando a vice-presidente Kamala Harris. A vitória do ex-presidente ocorreu em meio a uma campanha eleitoral acirrada, repleta de eventos inesperados e com um forte desejo dos eleitores por mudança. Em sua vitória, Trump destacou-se pela capacidade de atrair eleitores preocupados com a economia e imigração, temas que dominaram o debate público.

Os resultados preliminares da análise de eleitores da Fox News, baseada em entrevistas com mais de 110 mil votantes em todo o país, ilustram as dinâmicas que definiram esta eleição. Com uma crescente sensação de que o país estava no caminho errado — uma percepção compartilhada por 70% dos eleitores —, muitos americanos optaram por dar uma nova chance a Trump, preferindo sua abordagem direta e suas promessas de mudanças substanciais à proposta de Harris de “virar a página” sobre os anos Trump.

Harris, por sua vez, fez história ao quase se tornar a primeira mulher presidente dos EUA, mas enfrentou dificuldades em conquistar apoio suficiente no centro ideológico do eleitorado para compensar as deserções em grupos tradicionalmente democratas. Embora tenha obtido ganhos significativos entre mulheres e eleitores urbanos, Harris não conseguiu manter a mesma força entre jovens e eleitores negros em comparação com as eleições anteriores.

A eleição expôs divisões profundas na sociedade americana, destacando diferenças significativas por gênero, nível educacional e área de residência. Homens apoiaram Trump por uma margem de 10 pontos percentuais, enquanto mulheres preferiram Harris por 8 pontos. Eleitores sem diploma universitário favoreceram Trump significativamente, enquanto aqueles com educação superior se inclinaram para Harris.

Entre os temas centrais discutidos durante a campanha, o desempenho econômico sobressaiu como principal preocupação dos eleitores. Muitos avaliaram negativamente o estado atual da economia, citando inflação e dificuldades financeiras como fatores determinantes para suas escolhas nas urnas. Trump capitalizou essas preocupações ao apresentar-se como um gestor econômico capaz de reverter as adversidades atuais.

O panorama religioso também influenciou fortemente os resultados. Trump recebeu amplo apoio entre evangélicos brancos e católicos brancos, enquanto Harris conquistou vantagem entre judeus, muçulmanos e aqueles sem filiação religiosa. As questões sociais também desempenharam um papel crucial: Harris obteve melhor desempenho em temas como mudança climática e direitos reprodutivos.

No contexto internacional, os eleitores demonstraram preferência por uma política externa menos intervencionista. Apoiadores de Trump viam nele um líder capaz de manejar crises internacionais com firmeza, reforçado pela sua postura assertiva em questões de segurança nacional.

À medida que os Estados Unidos avançam para este novo capítulo sob a liderança de Trump, as questões sobre unidade nacional e direção política permanecem proeminentes. A eleição revelou um país profundamente dividido, mas também ansioso por respostas concretas aos desafios econômicos e sociais que enfrenta.