Trump diz que acordo de paz entre Rússia e Ucrânia está “muito avançado”

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, revelou em uma coletiva de imprensa nesta quinta-feira (27) que se reunirá com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, na manhã da próxima sexta-feira (28). Durante a conversa no Salão Oval, Trump abordou o andamento das negociações para um possível acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia, afirmando que as discussões estão “muito bem avançadas”.

Trump enfatizou que é essencial que um acordo formal seja estabelecido antes de qualquer discussão sobre o envio de uma força de manutenção da paz à região. “Precisamos finalizar um acordo primeiro. No momento, ainda não temos um”, declarou. O presidente americano destacou que tanto a Rússia quanto a Ucrânia estão envolvidos nas negociações e expressou otimismo quanto ao progresso alcançado até agora.

O líder dos EUA também mencionou que sua administração tem mantido “conversas muito produtivas” com ambas as partes e se mostrou confiante de que, após a formalização do acordo, não haverá novas invasões por parte do presidente russo Vladimir Putin. “Se tivermos um acordo, ele será respeitado”, afirmou Trump. Ao ser questionado sobre a confiança em Putin, ele respondeu: “Confiar e verificar; vamos colocar assim”.

Quanto ao encontro agendado com Zelensky, Trump anunciou que um importante pacto econômico será assinado, que incluirá questões relacionadas a minerais raros. Segundo o presidente, este acordo representa um avanço significativo nas relações entre os dois países e promete atrair investimentos e trabalhadores americanos para a Ucrânia.

“O presidente Zelensky virá me ver na sexta-feira de manhã, e assinaremos um acordo muito importante para ambos os lados. Isso realmente nos levará ao país, teremos muitas pessoas trabalhando lá”, declarou Trump. Ele finalizou ressaltando a importância desse tipo de colaboração, especialmente no que diz respeito aos recursos essenciais para os Estados Unidos.