Trump anuncia medidas contrárias a Biden após posse

No primeiro comício após sua posse como presidente dos Estados Unidos, Donald Trump anunciou nesta segunda-feira (20) uma série de medidas que geraram controvérsia. Dentre as ações, destaca-se a revogação de 78 decretos executivos de seu antecessor, Joe Biden, além da retirada do país do Acordo de Paris.

O evento ocorreu no Capital One Arena, em Washington, onde Trump se dirigiu a milhares de apoiadores. Em suas palavras, as novas ordens representam o início da “restauração completa” dos Estados Unidos e uma “revolução do senso comum“. Ele enfatizou a importância do “senso comum“, mesmo diante das críticas recebidas de organizações de direitos humanos e sustentabilidade sobre algumas das medidas adotadas.

Durante seu discurso, o presidente também reafirmou promessas anteriores, como a concessão de perdão às pessoas que participaram da invasão ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021, que ele se referiu como “reféns“. Essa ação está prevista para ser assinada ainda nesta segunda-feira na Casa Branca.

Embora Trump já tenha discursado anteriormente em um ambiente mais formal e restrito dentro do Capitólio, sua apresentação no Capital One foi marcada pela interação com uma plateia ampla, ocupando cerca de 20 mil assentos. Este evento proporcionou ao presidente uma oportunidade para se expressar de maneira mais descontraída e direta.

No entanto, Trump revelou que recebeu conselhos para não mencionar os “reféns” durante a cerimônia oficial no Capitólio, visando evitar a intensificação de divisões políticas. Seu discurso foi caracterizado por repetições e digressões típicas de seu estilo comunicativo.

A alteração do local do evento se deu devido ao clima rigoroso, com temperaturas chegando a -12ºC, o que impediu a realização do comício ao ar livre nos gramados do Congresso. Apesar desse contratempo, Trump soube transformar a situação em uma oportunidade para aproximar-se ainda mais de seus apoiadores, circulando pelo ginásio e cumprimentando-os enquanto demonstrava seu carisma habitual.

Antes da fala de Trump, alguns aliados fizeram discursos no Capital One Arena. Entre eles, Elon Musk, proprietário da plataforma X (antigo Twitter), destacou a eleição de Trump como uma “vitória da civilização“, gesto que gerou críticas ao ser comparado com saudações associadas ao nazismo.