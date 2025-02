Trump anuncia estátua de Kobe Bryant no Jardim Nacional dos Heróis Americanos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou uma iniciativa ambiciosa que visa homenagear figuras proeminentes da história americana através da criação do Jardim Nacional dos Heróis Americanos. Durante uma coletiva de imprensa realizada em Washington, o mandatário revelou que o projeto contará com 250 esculturas, destacando a diversidade de personalidades que contribuíram para a cultura e a sociedade do país.

Dentre os homenageados, o renomado jogador de basquete Kobe Bryant se destaca como um dos poucos atletas a receber tal distinção. Trump ressaltou que cada figura escolhida para figurar no jardim foi selecionada por sua capacidade de encarnar o espírito americano, que se manifesta em características como ousadia, coragem e lealdade.

O presidente declarou: “O Jardim Nacional será construído para refletir o esplendor impressionante do excepcionalismo atemporal do nosso país. Em suma, cada indivíduo foi escolhido por incorporar o espírito americano de ousadia e desafio, excelência e aventura, coragem e confiança, lealdade e amor“.

A lista preliminar de homenageados inclui não apenas Kobe Bryant, mas também ícones como George Washington, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, Frederick Douglass, Martin Luther King Jr., a chef Julia Child, a cantora Whitney Houston e o apresentador Alex Trebek.

A expectativa é que o jardim seja concluído antes do semiquincentenário dos Estados Unidos, comemorado em 2026. Embora ainda não tenha sido definido um local específico para a construção do projeto, a proposta abrange esculturas de diversas áreas, incluindo política, música, ciência, invenções, cinema e ativismo social.

Kobe Bryant faleceu tragicamente em um acidente de helicóptero no dia 26 de janeiro de 2020. O ex-jogador do Los Angeles Lakers e membro da seleção americana de basquete tinha apenas 41 anos na época de sua morte. Ele se aposentou da NBA em 2016 e deixou um legado duradouro no esporte.