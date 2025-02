Trump ameaça impor tarifas ao Japão para equilibrar déficit comercial

Na última sexta-feira (7), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez uma declaração contundente ao lado do primeiro-ministro japonês, Shigeru Ishiba, ao ameaçar a imposição de tarifas adicionais sobre produtos importados do Japão. Essa ameaça surge como parte de uma estratégia para equilibrar o déficit comercial entre as duas nações, que atualmente é estimado em cerca de US$ 100 bilhões.

Trump, durante uma coletiva com repórteres antes de um encontro reservado com Ishiba, expressou sua insatisfação com a balança comercial e comentou: “Queremos trabalhar no déficit. Não me surpreende que tenhamos um déficit significativo, considerando que vocês são negociadores muito habilidosos.”

Por sua vez, o primeiro-ministro japonês manifestou compreensão em relação aos objetivos comerciais do presidente americano e assegurou que o Japão busca um acordo que beneficie ambos os lados. O encontro entre os líderes foi o segundo desta semana, sendo o primeiro com o primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu.

Em seu discurso, Trump elogiou a liderança de Ishiba, afirmando que ele realiza um “trabalho fantástico”. Em resposta, Ishiba revelou que a Toyota está planejando anunciar novos investimentos e a criação de empregos nos Estados Unidos.

“Estamos determinados a trabalhar juntos para trazer paz ao mundo e ajudar as pessoas a realizarem seus sonhos”, afirmou Ishiba durante a coletiva.

Após o encontro, Trump reiterou que ainda não havia discutido detalhes sobre tarifas com os representantes japoneses. No entanto, ele indicou que pretende implementar tarifas recíprocas em breve. Ishiba respondeu à proposta mencionando que se as tarifas forem benéficas para ambas as partes, elas devem ser consideradas. Ele também ressaltou o compromisso do Japão em investir substancialmente em suas operações nos Estados Unidos, citando um objetivo ambicioso de US$ 1 trilhão em investimentos.

Os líderes também abordaram a movimentação da Nippon Steel para adquirir a US Steel. A intenção agora é reconfigurar essa transação como um investimento ao invés de uma compra direta. No ano passado, a administração Biden já havia bloqueado essa aquisição por questões relacionadas à segurança nacional. Ambas as empresas estão atualmente envolvidas em um processo judicial contra Biden por considerar a decisão inconstitucional.

No contexto das discussões, os dois líderes exploraram temas de segurança regional, incluindo esforços do Japão para aumentar seus gastos em defesa frente à crescente influência da China. Além disso, eles debateram maneiras de conter os avanços nucleares da Coreia do Norte.

Trump não poupou elogios ao primeiro-ministro japonês durante o encontro e destacou sua firmeza como líder. Ishiba também compartilhou suas impressões sobre Trump, revelando que suas percepções iniciais eram de temor ao vê-lo pela televisão; contudo, ao conhecê-lo pessoalmente, considerou-o uma pessoa “sincera”.