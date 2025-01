Trump alerta para ‘inferno’ no Oriente Médio se reféns do Hamas não forem libertados

Na última terça-feira (7), durante uma coletiva de imprensa realizada em sua residência em Mar-a-Lago, Flórida, o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, fez declarações alarmantes sobre a situação no Oriente Médio. Ele advertiu que a região poderá “virar um inferno” caso os reféns mantidos pelo grupo terrorista Hamas na Faixa de Gaza não sejam libertados até o próximo dia 20, data em que ele assumirá oficialmente a presidência.

Trump faz aviso ao Hamas e ameaça:



“Se esses reféns não estiverem de volta quando eu chegar ao cargo, todo o inferno vai estourar no Oriente Médio." pic.twitter.com/98enfS5qSb — Fiscal do Fim dos Tempos (@fiscaldofim) January 7, 2025

Durante sua campanha presidencial, Trump havia se comprometido a pôr fim aos principais conflitos envolvendo os EUA, particularmente na Ucrânia e na Faixa de Gaza, antes mesmo de seu ingresso na Casa Branca. No entanto, os combates continuam sem sinais de diminuição; os ataques israelenses à Faixa de Gaza persistem enquanto as hostilidades entre a Rússia e a Ucrânia também se intensificam.

Trump foi enfático ao afirmar: “Se os reféns não estiverem de volta quando eu assumir a presidência, o Oriente Médio vai virar um inferno. E não será bom para o Hamas, nem para ninguém. A verdade é essa.” Essas declarações vêm em um momento crítico, quando negociações estão em andamento entre o Hamas e mediadores como Catar e Egito em busca de um cessar-fogo.

O Hamas respondeu às ameaças de Trump classificando-as como precipitadas e reafirmou que qualquer acordo relacionado à liberação dos reféns deve incluir a retirada das tropas israelenses da região. Enquanto isso, o governo do presidente Joe Biden tem intensificado esforços para alcançar um cessar-fogo antes do término de seu mandato, embora Israel e Hamas continuem a se culpar mutuamente por condições inaceitáveis nas negociações.

Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores de Israel afirmou: “O único obstáculo para a libertação dos reféns se chama Hamas. Israel continua totalmente comprometido em chegar a um acordo [de cessar-fogo].” Recentemente, surgiram indícios de que um cessar-fogo pode ser alcançado em breve, com o Hamas anunciando uma lista de 34 reféns israelenses que seriam liberados assim que uma trégua fosse estabelecida, em troca de um número ainda não especificado de prisioneiros palestinos.

Além disso, o porta-voz do Hamas expressou a expectativa de que Trump adote um discurso mais disciplinado e diplomático no futuro. Na mesma terça-feira, bombardeios israelenses resultaram na morte de 22 palestinos na Faixa de Gaza, incluindo quatro indivíduos dentro de uma residência e outras 12 vítimas, entre elas quatro crianças, em um campo de refugiados localizado no norte do território.

Desde o início do atual conflito em 7 de outubro de 2023, estima-se que quase 46 mil palestinos tenham perdido a vida devido aos ataques israelenses.