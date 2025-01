Trump acumula US$ 200 milhões em doações de bilionários e grandes empresas

Donald Trump está prestes a assumir novamente a presidência dos Estados Unidos em um evento que ocorrerá dentro de duas semanas. Desde sua eleição, uma série de contribuições significativas por parte das elites do Vale do Silício e de Wall Street tem sido observada, refletindo um forte apoio financeiro ao presidente eleito.

Arrecadação milionária e destino dos valores

Conforme reportado pelo New York Times, Trump e seus aliados conseguiram arrecadar mais de US$ 200 milhões. Essa quantia não se destina apenas à cerimônia de posse, mas também abrange atividades políticas e a futura biblioteca presidencial do ex-presidente. Fontes próximas ao processo de arrecadação confirmaram essas informações.

A expectativa é que qualquer valor remanescente após as festividades da posse seja direcionado à construção da biblioteca presidencial de Trump, conforme indicado pelo relatório. O comitê de ação política Make America Great Again Inc. também se beneficia desse expressivo fluxo financeiro, tendo arrecadado cerca de US$ 400 milhões entre 2023 e 2024, segundo dados divulgados pela Comissão Federal de Eleições.

Doações corporativas e interesses estratégicos

Entre os apoiadores financeiros da posse, destaca-se a Meta, que fez uma doação de US$ 1 milhão, apesar da relação conturbada entre Trump e o CEO Mark Zuckerberg, especialmente após a suspensão temporária da conta do ex-presidente na plataforma Facebook após os eventos de janeiro de 2021. A conta foi restabelecida posteriormente.

A Amazon, por sua vez, está considerando realizar uma doação similar de US$ 1 milhão para a cerimônia. Isso ocorre em um cenário onde Jeff Bezos, fundador da empresa e proprietário do Washington Post, mantém uma posição crítica em relação a Trump. Vale ressaltar que Elon Musk, um dos apoiadores mais proeminentes de Trump e considerado o homem mais rico do mundo, se junta a esse grupo de financiadores.

Sam Altman, CEO da OpenAI, também se comprometeu com uma doação pessoal de US$ 1 milhão para a posse, assim como Dara Khosrowshahi, CEO da Uber. Ken Griffin, CEO da Citadel, também manifestou intenção de contribuir com US$ 1 milhão. Além disso, instituições financeiras como Goldman Sachs e Bank of America anunciaram suas intenções de doar para os comitês relacionados à posse, embora não tenham divulgado os valores específicos.

As contribuições corporativas para eventos inaugurais são uma prática comum no cenário político americano, servindo como um indicativo do desejo das empresas em estabelecer relações favoráveis com a nova administração. Contudo, é importante lembrar que quatro anos atrás a transição não ocorreu sem controvérsias, especialmente em decorrência dos tumultos que marcaram o Capitólio após a derrota de Trump para Biden.

Essas movimentações financeiras revelam não apenas o apoio contínuo ao ex-presidente mas também o ambiente polarizado que envolve o financiamento político nos Estados Unidos.