Trovadores Urbanos na FLIRP

Imagine a cena: um cortejo musical com Trovadores Urbanos na Feira Literária de Ribeirão Pires, luzinhas e estandartes coloridos criam uma atmosfera de magia e encanto!

Os Trovadores Urbanos, com seus 34 anos de histórias e afeto pela cidade, lideram o evento em um show que termina em cortejo musical, na Feira Literária de Ribeirão Pires

A procissão musical e o show dos Trovadores Urbanos é um evento que não apenas celebra a cultura e a tradição musical, mas também resgata e preserva a história única deste local emblemático.

Os Trovadores Urbanos são artistas que, através de suas composições, contam histórias, declamam poesias e celebram a cultura popular de uma forma intimamente ligada aos espaços urbanos que habitam.

Esta será a quarta apresentação do projeto TROVADORES URBANOS: HISTÓRIAS E CANÇÕES, pela lei Paulo Gustavo, contemplado no LPG Edital 20/2023. Serão 8 apresentações; a turnê teve início em Tatuí no dia 09 de julho, com a Praça da Matriz lotada e um show muito animado. 03 de agosto, Vila Itororó – SP, 17 de agosto , São Luiz do Paraitinga , 31 de agosto – Ribeirão Pires. A turnê dos Trovadores Urbanos segue por Socorro, dia 21 de setembro, Avaré – 12 de Outubro , Casa dos Trovadores – SP, 31 de Outubro.

Quarteto vocal: Juca Novaes, Valéria Caram, Eduardo Santhana e Maida Novaes.

Músicos: Pratinha (flauta e bandolim), João Lúcio (violão) e Douglas Alonso ( percussão).

Direção artística: Maida Novaes / Roteiro: Trovadores Urbanos / Produção: Juca Novaes, Valéria Caram, Eduardo Santhana e Maida Novaes.

No repertorio, alegria e festa, muitos sucessos da MPB.

Show Histórias e Canções

Sinfonia Paulistana – Billy Blanco

Se Todos Fossem Iguais a você- Tom Jobim/Vinícius de Moraes

Primavera – Cassiano/Silvio Rochael

Amor I Love You – Carlinhos Brown/Marisa Monte

É Preciso Saber Viver – Erasmo Carlos/Roberto Carlos

Nossos Momentos – Haroldo Barbosa/Luiz Reis

Teletema – Antônio Adolfo/Tibério Gaspar

Como Vai Você – Antônio Marcos/Mario Marcos

Outra Vez – Isolda

Sonhos – Peninha

Ai Que Saudades Doce – Vital Farias

Eu Só Quero um Xodó – Dominguinhos/Anastácia

Evidencias – José Augusto/Paulo Sergio Valle

Alma Gemea- Peninha

Fogo e Paixão – Rose Marie Burcci

Não Quero Dinheiro Eu Só Quero Amar – Tim Maia

Pais Tropical- Jorge Benjor

Charlie Brown – Benito de Paula

As Marina – Antonio Adolfo/Tiberio Gaspar

Meu Limão, Meu Limoeiro – Carlos Imperial/José Carlos Burle

Tiro Ao Arvaro – Oswaldo Molles/ Adoniran Barbosa

Samba do Arnesto- Adoniram Barbosa/Alocin

Bandeira Branca – Max Nunes/Laércio Alves

Noite dos Mascarados – Chico Buarque de Holanda

Taí (Prá Você Gostar de Mim) – Joubert de Carvalho

Aurora – Mario Lago/Roberto Roberti

Jardineira – Lamartine Babo

Mascara Negra – Zé Kéti/Pereira Matos

TROVADORES URBANOS HISTÓRIAS E CANÇÕES

GRATUITO -PELA LEI PAULO GUSTAVO

31 de agosto, sábado, 18h

Paço Municipal de Ribeirão Pires, Rua Miguel Prisco, 288 – Centro Feira literária 2024

Sobre a FEIRA LITERARIA 2024

III Feira Literária de Ribeirão Pires

Autor homenageado: Ariano Suassuna

Data: 31 de Agosto e 01 de Setembro

Local: Paço Municipal

Centro – Ribeirão Pires (SP)

Entrada franca

Sinopse do evento

Pelo terceiro ano consecutivo, a Prefeitura Municipal promove a Feira Literária de Ribeirão Pires – FLIRP. Em 2024, o evento, que vem se consolidando regionalmente como uma celebração à literatura, homenageia o imortal da literatura e teatro Ariano Suassuna. Para além dos dois dias de evento, a feira estende o manto de sua influência pelo município durante o ano todo, por meio de ações culturais e pedagógicas que acolhem munícipes, educadores e estudantes ribeirão pirenses. Motivada pela filosofia de vida de Suassuna, a FLIRP24 encara o grande desafio de popularizar o acesso ao livro e ao teatro por meio do legado do intelectual. Abraçando escritores locais, a feira se propõe a promover o encontro entre leitores, pensadores e grandes nomes do cenário cultural brasileiro. Mais que uma feira para a apreciação e aquisição de obras, a FLIRP24 é a concretização da valorização da cultura popular e do protagonismo do povo na construção do seu próprio saber.