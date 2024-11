Troféu Raça Negra 2024 exalta luta e resistência de Zumbi dos Palmares

Em sua 22ª edição, o Troféu Raça Negra 2024 celebra a memória e resistência do líder quilombola Zumbi dos Palmares, simbolizando a luta contra o racismo. O evento, realizado no Espaço Unimed em São Paulo, coincidiu com o Dia da Consciência Negra, e começou com uma emocionante apresentação do coral interpretando “Oh Happy Day”. Sob a condução de Rita Batista, Nathália Monteiro e Thiago Oliveira, a cerimônia destacou a importância do respeito religioso e da laicidade do Estado.

Diversas personalidades foram homenageadas nesta edição, incluindo a atleta Bia Souza, a atriz Isabel Filardis e o cantor Wilson Simoninha. A premiação é uma iniciativa da ONG Afrobras e da Universidade Zumbi dos Palmares, e tem como objetivo reconhecer aqueles que promovem a inclusão social e combatem o racismo. Comemorando os 20 anos da Universidade Zumbi dos Palmares, o evento também faz parte da Virada da Consciência Negra de 2024.

José Vicente, reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, destacou o crescimento do evento e sua importância para promover uma consciência crítica sobre a história da população negra no Brasil. Ele enfatizou que o Troféu Raça Negra busca integrar e respeitar tanto negros quanto brancos, mostrando as pessoas negras como protagonistas de suas histórias.

A secretária de Cultura de São Paulo, Regina Célia da Silveira Santana, ressaltou o papel transformador da educação na sociedade ao felicitar a universidade por suas duas décadas de atuação. O evento reforçou seu compromisso em dar visibilidade às conquistas e desafios enfrentados pela comunidade negra no Brasil. Ao celebrar figuras emblemáticas como Cartola e Elza Soares em edições anteriores, o Troféu Raça Negra continua a ser uma plataforma essencial para a inclusão e reconhecimento social.