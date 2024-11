Trio Esperança se apresenta no Projeto Seis & Meia no Rio de Janeiro

Após um retorno em grande estilo ao Rio de Janeiro, o Projeto Seis & Meia confirma sua próxima atração para o dia 5 de novembro (terça-feira), às 18h30, no Teatro Riachuelo. O Trio Esperança, parte da renomada família Corrêa, subirá ao palco para um grande show. Considerada a maior família de cantores famosos do Brasil, o Trio promete uma apresentação inesquecível.

A abertura do evento ficará por conta de Nanda Barros e Adriano Barros. Nanda, neta de Renato Barros (fundador do grupo Renato e Seus Blue Caps), e Adriano, filho do cantor Ed Wilson, irmão de Renato, trazem o DNA musical na veia e irão homenagear grandes sucessos da família Blue Caps. Os ingressos estão disponíveis para compra na plataforma Sympla.

O Projeto Seis & Meia foi um sucesso nos anos 90, abraçado pelo público e pela classe artística. No início dos anos 2000, ele deixou o Rio de Janeiro e passou a ser realizado no Nordeste, em cidades como Natal e Mossoró, no Rio Grande do Norte. Nessa nova fase, o projeto continuou a atrair grandes nomes da música, como Zeca Baleiro, Zélia Duncan, Geraldo Azevedo, Fagner e Alceu Valença.

Sobre o Trio Esperança

O show “A Fabulosa História do Trio Esperança” narra a trajetória de sucesso dos irmãos Corrêa, uma das maiores famílias de cantores do Brasil. Sob a direção de Gérard Gambus, o espetáculo percorre a carreira do Trio Esperança, que teve início em 1961 com os irmãos Mário, Regina e Evinha.

Inspirados pelos irmãos mais velhos, que formaram os Golden Boys, o Trio Esperança alcançou o sucesso com músicas como “Filme Triste”, “O Passo do Elefantinho” e “A Festa do Bolinha”. Evinha seguiu carreira solo em 1969, sendo substituída por sua irmã mais nova, Mariza. O trio continuou a gravar sucessos, mesmo após a saída de Evinha.

Com o fim do Movimento Jovem Guarda, o Trio Esperança também encerrou suas atividades. No entanto, Mariza e Regina se mudaram para a Europa, onde se juntaram a Evinha. Juntas, relançaram o grupo, gravaram quatro álbuns e realizaram turnês de sucesso pela Europa, Canadá e África. Trabalharam com grandes nomes da música brasileira, como Chico Buarque, Gilberto Gil, e artistas internacionais, como Charles Aznavour. O Trio Esperança conquistou três discos de ouro e participou de importantes festivais, como o de Montreux. Atualmente, continuam divulgando a música popular brasileira pelo mundo.

Serviço

Trio Esperança se apresenta no Projeto Seis & Meia no Rio de Janeiro

Instagram: @projetoseisemeiarj

Contato: (21) 98486-3023

Ingressos: https://bileto.sympla.com.br/event/98775