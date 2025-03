Trio envolvido em assaltos a farmácias é preso em Sorocaba

A Polícia Militar, por meio do 14° Batalhão de Ações Especiais (Baep), prendeu, na terça-feira (11), três homens, de 18 e 19 anos, por roubo a duas farmácias em Sorocaba, no interior de São Paulo. A equipe interceptou o trio e apreendeu mais de 50 medicamentos, dinheiro e um simulacro de revólver.

Os policiais patrulhavam a região quando suspeitaram do trio, que passou pelos agentes em um carro em alta velocidade. Em seguida, a equipe abordou o veículo e os suspeitos.

Durante a consulta, os militares descobriram que os criminosos haviam trocado as placas do veículo, que possuía registro de furto.

Segundo as informações, o trio assaltou duas farmácias da região, uma no bairro Vila Marta e outra no Jardim Sorocabano. Dois deles teriam anunciado o roubo às vítimas, enquanto o terceiro atuava como motorista de fuga.

A equipe conseguiu recuperar R$ 7 mil em espécie, além de 55 medicamentos avaliados em mais de R$ 183 mil. Um simulacro de revólver também foi apreendido.

Após a abordagem, os três foram encaminhados à delegacia, onde permaneceram à disposição da Justiça. O caso foi registrado na Delegacia de Itu como associação criminosa, roubo a estabelecimento comercial e receptação.