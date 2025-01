Trio é preso após PM encontrar ‘sede’ do tráfico em Caraguatatuba

Uma casa usada como “sede” para o tráfico de drogas foi encontrada pela Polícia Militar na segunda-feira (6), no Jardim de Sá, em Caraguatatuba, litoral norte de São Paulo. Três homens, de 29, 35 e 52 anos, foram presos em flagrante por armazenar e transportar mais de 1,5 mil porções de entorpecentes, que foram apreendidos.

Durante patrulhamento, os policiais desconfiaram de dois suspeitos que estavam em um carro. A equipe interceptou o veículo e realizou a abordagem. Embaixo do banco do passageiro, 500 pacotes de cocaína foram encontrados.

Os PMs descobriram que a dupla havia buscado os entorpecentes em uma casa localizada no bairro Massaguaçu. A “sede”, onde as drogas estavam sendo armazenadas, foi descoberta pouco depois. O proprietário do imóvel, apontado como responsável pelos entorpecentes, também foi detido.

O restante das drogas também estavam embaladas e prontas para a venda. Foram apreendidas mais de 100 pedras de crack e as outras 938 porções de cocaína, além de um simulacro de arma de fogo. Após o flagrante, os três suspeitos foram encaminhados à delegacia.

O caso foi registrado como tráfico de drogas e associação para o tráfico na Delegacia de Polícia do município.