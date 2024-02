Trio Demolidor completa 25 anos com novidades para o Carnaval 2024

São 24 metros de cumprimento. Considerado um gigante do carnaval, o Trio Demolidor se prepara para seu 25º aniversário na folia e, para este ano, chega repaginado e ainda mais sustentável. Com 30 anos de experiência em ativações de rua e micaretas em todo o Brasil, a Brandtruck, proprietária do trio elétrico mais concorrido do carnaval de rua de São Paulo, anuncia novidades.

Pensando em como comemorar o seu 25º carnaval ainda mais preparado, a terceira geração de um dos maiores trios elétricos do Brasil passou por atualizações. Além de uma revitalização considerando conforto, como novo estofado e revestimentos internos, melhorou sua infraestrutura, com novos equipamentos elétricos e de som, e claro, uma nova pintura automotiva.

Mas o ponto mais importante da mudança foi a respeito de um investimento focado na sustentabilidade. O veículo é ecologicamente correto, pois por ser mais leve, já que é feito de alumínio, economiza mais diesel e polui menos o meio ambiente.

Avaliado em R$ 4 milhões, o Demolidor é seguro, potente, moderno e luxuoso. O trio foi premiado por 3 anos consecutivos com o troféu Castro Alves como o Melhor Trio Elétrico do Carnaval de Salvador. “Atendemos a Ivete Sangalo por 8 anos, Gusttavo Lima, Anitta e tantos outros artistas; participamos de importantes eventos no decorrer do ano, como a Marcha para Jesus, Parada LGBTQIA+, além de comemorações esportivas, como a recepção da Seleção Brasileira Pentacampeã do Mundo. Nos orgulhamos de levar alegria às pessoas através desta grande usina sonora.”, comenta Marcello Borgerth, CEO da Brandtruck.

Na folia paulistana 2024, o Demolidor é protagonista e concorrido por muitos blocos, que contarão com a imponência e experiência de mais de duas décadas do trio. São eles:

03/02 – Toca um Sambai (Inimigos da HP) – Rua Henrique Schaumann, 567 – 13h às 18h

04/02 – Baixo Augusta (Criolo, Simoninha, Alessandra Negrini, entre outros) – Rua da Consolação com Av. Paulista – 13h às 18h

10/02 – Agrada Gregos (Glória Groove) – entre o Obelisco do Ibirapuera e Monumento das Bandeiras – 14h às 19h

11/02 – Bem Sertanejo (Michel Teló e convidados) – entre o Obelisco do Ibirapuera e Monumento das Bandeiras –– 11h às 16h

12/02 – DRE Carnaval – Av. Faria Lima, 4.150 – 14h às 19h

13/02 – Bloco da Latinha MIX (DJ Alok, Di Ferrero/NX Zero, Sofi Tukker e bateria da Rosas de Ouro) – Obelisco do Ibirapuera – 13h às 18h

14/02 – Se Te Pego Não Te Largo (Matheus VK e Emanuelle Araujo – ex-Banda Eva) – Rua Henrique Schaumann, 567 – 14h às 19h