Trilho Elétrico lança single “Plot Twist”

Com influências que variam entre Axé Music, rock e reggae, o novo single “Plot Twist” segue a linha do pop ensolarado e alto astral, apresentado pela Trilho Elétrico, banda que já soma influências de peso de suas origens mineiras e baianas.

De acordo com o vocalista Lutte, a música reflete a transição do grupo para um repertório mais pop, o que também foi observado no álbum de estreia, Trilho Elétrico (2023), onde faixas como “Mar Azul” e “Vagabundo Milionário” já exploravam esse estilo.

O álbum Trilho Elétrico (2023) traz 10 faixas e uma homenagem ao Clube da Esquina, com a regravação de “Para Lennon e McCartney”, com a participação de ícones como Toni Garrido, Luiz Caldas, Mart’Nália, Daniela Mercury e Vitor Kley.

Ouça o álbum: