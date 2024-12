Trilhas, história e experiências para toda a família em janeiro no Caminhos do Mar

Janeiro é o mês perfeito para aproveitar o verão ao ar livre, e o parque Caminhos do Mar, localizado no trajeto do litoral paulista, a apenas uma hora da capital, preparou uma programação especial para quem busca experiências de imersão na natureza.

Unidade de Conservação integrada ao Parque Estadual Serra do Mar, o Caminhos do Mar combina lazer, aprendizado e conexão com a natureza. Localizado na exuberante Serra do Mar, o parque oferece experiências únicas, como a Tirolesa Voo da Serra, roteiros por trilhas que destacam a biodiversidade da Mata Atlântica, são pontilhadas por monumentos históricos, e ainda oferecem vistas de tirar o fôlego.

Entre as opções da programação de janeiro estão o Roteiro Reconectar, uma proposta alternativa para quem quer fugir do barulho e da poluição das cidades e se refugiar na calmaria da mata. Esse roteiro, que pode ser guiado pela Calçada do Lorena (descida e subida) ou para a Cachoeira da Torre, conta com uma pausa para meditação e atividades sensoriais no percurso. Oportunidade também para aprender mais sobre a fauna e flora que formam a mata atlântica e sua importância para a saúde e o equilíbrio do ecossistema.

Destaque, ainda, para a Oficina Alimentos Sustentáveis com PANCS (plantas alimentícias não convencionais), que ainda são pouco conhecidas e usadas na alimentação humana devido à falta de conhecimento da população. A oficina inclui uma degustação de chá de assa-peixe, planta medicinal que possui propriedades anti-inflamatórias e expectorantes. Já para as crianças, o parque preparou momentos de pura diversão, como a Maratona Infantil, a brincadeira de Bolhas de Sabão e Espuma, e os Jogos Recreativos, que prometem unir pais e filhos em atividades lúdicas.

Confira a programação completa:

4 e 5 de janeiro

Roteiro Reconectar (Calçada do Lorena ou Cachoeira da Torre)

Horário: 9h

Oficina Alimentos Sustentáveis com PANCS (Pouso Paranapiacaba)

Horários: 9h às 12h / 14h às 16h

12 e 13 de janeiro

Maratona Infantil (Tríplice Fronteira ao Pouso Paranapiacaba)

Horários: 9h às 12h

Bolhas de Sabão e Espuma (Rancho da Maioridade)

Horários: 9h às 12h e 14h às 16h

18 e 19 de janeiro

Jogos Recreativos (Cubatão e Rancho da Maioridade) – Bexiga, tiro ao alvo, corrida de saco e cama de gato – um amaranhado de linhas dificultando a passagem, por onde o participante terá que passar sem tocar nas linhas.

Horários: 9h às 12h e 14h às 16h

Oficinas Recreativas (Rancho da Maioridade) – as crianças poderão aprender a fazer e customizar barquinhos e abanadores de papel

25 e 26 de janeiro

Mapa de Aniversário de SP (Pouso Paranapiacaba) – Com o auxílio de tablets, que estarão logados neste site, os visitantes poderão conhecer o mapa da cidade de São Paulo em várias épocas diferentes e comparar com o modelo pintado no painel no Monumento Pouso Paranapiacaba. O monitor responsável pela oficina vai contar a história e algumas curiosidades sobre o tema.

Horários: 9h às 12h / 14h às 16h

Birdwatching (Rancho da Maioridade) – Observação de pássaros em meio à natureza durante descida pelo roteiro histórico, onde os visitantes poderão ver, ouvir e identificar as aves mais comuns da Mata Atlântica.

Horários: 9h às 12h / 14h às 16h

SERVIÇO

Caminhos do Mar

Compra de ingressos: caminhosdomar.com.br

IG: @parquecaminhosdomar

Horário: 8h às 17h – de quarta-feira a domingo e feriados

Estrutura: Centro de Apoio ao Visitante com bilheteria, wifi, banheiro, bebedouro, redário, estacionamento, monitoria, transporte interno e opções de alimentos e bebidas: foodtrucks, trailers, Café 1922 – Cafeteria Portuguesa, Vito Forneria Artesanal e Quiosque do Açaí.

Valor do Ingresso de acesso ao parque:

– Avulso: R$ 40,00 (inteira)/R$ 20,00 (meia)

– Combo Promocional: Ingresso + Transporte Interno (inteira) R$ 50,00/

R$ 42,50 (meia) (vendido exclusivamente via site).

Tirolesa Voo da Serra

Compra de ingressos: voodaserra.com.br

IG: @voodaserra

Horário: 8h às 16h20 – de quarta-feira a domingo e feriados

Valor do Ingresso de acesso à tirolesa:

– Ingresso Voo duplo: O lançamento é feito com duas pessoas ao mesmo tempo, em cabos individuais, porém interligados.

R$ 75,00 de quarta a sexta-feira, por pessoa, e R$ 105,00 aos sábados, domingos e feriados prolongados, por pessoa.

– Ingresso voo exclusivo (individual). O visitante desce por cabo exclusivo, sem que haja espera por outra pessoa.

R$ 115,00 de quarta a sexta-feira, por pessoa, e R$ 165,00 aos sábados, domingos e feriados prolongados, por pessoa.

Endereço:

Portaria de entrada por São Bernardo do Campo:

Rodovia SP -148 Estrada Caminho do Mar, Km 38 – Alto da Serra – São Bernardo do Campo/SP

Portaria de entrada por Cubatão:

Rodovia SP -148 Estrada Caminho do Mar, Km 50 – Cruzeiro Quinhentista – Cubatão/SP