Trilha temática conecta visitantes com a avifauna do Parque Eucaliptos

Localizado na zona oeste de São Paulo e administrado pela Urbia, o Parque Eucaliptos prepara um encontro especial gratuito para quem é apaixonado pelo universo dos pássaros e quer se aprofundar mais e conhecer a avifauna que habita o local. Intitulada como Rota das Asas: A Jornada Dinâmica das Aves, a atividade será realizada no dia 14 de julho, às 9h, e consiste em uma trilha guiada que abordará a importância das aves migratórias e não migratórias.

Durante a caminhada pela Trilha da Serrapilheira, os participantes conhecerão as principais características das aves migratórias, seus comportamentos e os motivos que as levam a realizar deslocamentos sazonais entre diferentes regiões. Também será explicado sobre a diferença entre aves migratórias e não migratórias, destacando como cada uma contribui para a biodiversidade e o equilíbrio dos ecossistemas.

Para tornar a experiência ainda mais rica em aprendizado e interatividade, serão disponibilizadas fotos dos tipos de aves que vivem no parque, para que todos tenham a oportunidade de observá-las e identificar as espécies locais. A dinâmica proporcionará uma conexão concreta das pessoas presentes com a diversidade da avifauna que habita o espaço.

Vale ressaltar que, em caso de chuva ou mau tempo, a atividade será reagendada.

Rota das Asas: A Jornada Dinâmica das Aves

Data: 14 de julho de 2024

Horário: 9h

Local: Trilha da Serrapilheira no Parque dos Eucaliptos

Endereço:Rua Ministro Guimarães, 280 – Morumbi, São Paulo – SP

Público: livre

Valor: gratuito

O Parque dos Eucaliptos funciona diariamente, das 7h às 19h, e tem entrada gratuita. Sua infraestrutura conta com playground, áreas de estar, paraciclos, trilha, pista de cooper, entre outros atrativos. O espaço está localizado na Rua Ministro Guimarães, 280 – Morumbi, São Paulo – SP.