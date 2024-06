Trilha de capacitação do Crea-SP trata sobre empreendedorismo feminino

O Dia Internacional das Mulheres na Engenharia, comemorado em 23 de junho, foi criado em 2014, pela Sociedade de Mulheres Engenheiras do Reino Unido, devido à necessidade de fortalecer e celebrar o espaço conquistado pelas engenheiras na profissão, que antes era majoritariamente ocupado por homens. Em alusão a data, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea-SP) promove na próxima sexta-feira (28/06), das 18h30 às 21h, no Coworking da Sede Angélica, uma trilha de capacitação sobre empreendedorismo feminino, posicionamento e construção de imagem forte e feminina nas áreas da tecnologia, idealizada pelo Comitê Gestor do Programa Mulher. As inscrições podem ser feitas no site.

A presidente do Crea-SP, Eng. Lígia Mackey, comemora o aumento no número de mulheres no Sistema e comenta sobre a expectativa para os próximos anos. “Há um ano e meio tínhamos 14% e o último balanço realizado já mostra que 20% do total de inscritos são mulheres. É um crescimento que vai ganhando força graças a ações como essa, pensadas pelas engenheiras que compõem o Comitê Gestor do Programa Mulher, para incentivar uma maior inserção feminina nas salas de aula, mercado de trabalho, e, claro, no Sistema Confea/Crea e Mútua”, destaca.

A Eng. Nauany Xavier, que faz parte do Comitê Gestor do Programa Mulher do Conselho e será uma das mediadoras do encontro, explica qual a importância de um ambiente com mais equidade de gênero. “Nós inovamos ao mostrarmos a outras mulheres que todas são capazes de ocupar um lugar que é nosso por direito também. Não estabelecemos uma disputa. Nosso papel é deixar claro que juntas somos mais fortes. Desempenhamos um papel incentivador que dialoga com futuras engenheiras, com mulheres que já fazem parte da área tecnológica, mostrando que dá certo, que há um caminho. Até porque outras vieram antes de nós e está na nossa vez de trilhar o caminho para as próximas que virão”, reforça.

Para o evento, participam da programação: Eng. Eduarda de Martins Roberto, formada pelo Centro Universitário Fundação Santo André, representando a Otis, empresa de elevadores, e que irá palestrar sobre as mulheres na tecnologia; Eng. Ana Carolina Faria, da Ares Ambiental, empresa de consultoria e assessoria ambiental; Eng. Ludmila Pontremolez, formada pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), da Zippi, empresa de tecnologia financeira; Aline Torres, secretária municipal de cultura de São Paulo.

Serviço

Evento: Trilha de Capacitação para Mulheres: especial Dia Internacional das Mulheres na Engenharia

Quando: 28/06, sexta-feira

Horário: das 18h30 às 21h

Onde: Coworking Avenida Angélica – Av. Angélica, 2364, Consolação, São Paulo/SP