Tricampeões Ricardo Maurício e Daniel Serra lideram treinos da Stock Car em BH

A Stock Car Pro Series fechou uma intensa sexta-feira (16) de treinos livres em Belo Horizonte. A principal categoria do automobilismo brasileiro acelera neste fim de semana no Circuito Toninho da Matta, traçado urbano de 3.113 metros, 12 curvas e percorrido em sentido horário. Os trabalhos do dia foram marcados por duas sessões de treinos livres, que marcaram uma grande evolução em termos de tempo, de pilotagem e da própria pista em si, ganhando mais aderência a cada volta percorrida pelos competidores. Os grandes destaques foram os tricampeões Ricardo Maurício e Daniel Serra. A dupla da Eurofarma RC liderou os dois treinos livres, e Ricardinho fechou o dia com a melhor marca: 1min24s926.

Pela manhã, com a pista bem mais quente, Daniel Serra virou 1min26s005 em sua volta mais rápida, no momento em que os pilotos ainda começavam a explorar melhor o circuito de rua na capital mineira. O tricampeão destacou justamente a melhora contínua a bordo do Chevrolet Cruze #29.

“Conseguimos andar bastante. A pista foi evoluindo durante o treino. E é um circuito legal de guiar, prazeroso, e acho que os tempos ainda vão baixar bastante. Tem sido bem legal a experiência aqui em BH”, salientou o paulista de 40 anos.

Antes da segunda sessão, os pilotos da Stock Car conheceram o Mineirão, lendário estádio do futebol brasileiro. Os competidores entraram alinhados rumo ao gramado e posaram perfilados, como um grande time de futebol. Uma verdadeira seleção do automobilismo brasileiro.

No período da tarde, Serrinha foi o mais rápido no primeiro grupo de pilotos a ir para a pista, ainda em momento de asfalto mais quente. Mas as marcas evoluíram de forma significativa para os competidores que vieram logo a seguir para a sessão. Os sete primeiros colocados do treino vieram do segundo grupo. Ricardo Maurício fez sua melhor volta em 1min24s926 — uma melhora de quase 2s na comparação com o primeiro tempo aferido no shakedown de quinta-feira, por Felipe Baptista, com 1min26s659. Em seguida, ainda na casa de 1min24s, o pentacampeão Cacá Bueno (KTF Sports) fechou a atividade em segundo lugar.

Guilherme Salas, também da KTF, marcou o terceiro tempo, com 1min25s065, seguido por Allam Khodair (Blau Motorsport) e Julio Campos (Pole Motorsport), o líder do campeonato. O Toyota Corolla melhor posicionado na sessão foi o de Cesar Ramos, sexto colocado com a Ipiranga Racing. E Gaetano Di Mauro (Cavaleiro Sports) concluiu a sessão com o sétimo melhor tempo. Serra foi o oitavo, enquanto Arthur Leist (Full Time Sports) e Rafael Suzuki (TMG Racing) completaram a relação do top-10.

Olho neles — Ricardo Maurício se mostrou impressionado com o tamanho do BH Stock Festival, evento que marca a sétima etapa da temporada 2024 da Stock Car. “Antes de tudo, gostaria de parabenizar a todos por entregar um evento tão legal. Ver o que conseguiram fazer, olhando em volta para tudo isso, todo o conceito, realmente é muito bacana, mesmo”.

Sobre a jornada nesta sexta-feira, o tricampeão ficou bastante satisfeito, sobretudo com o desempenho no segundo treino. “Nosso dia foi superpositivo. Claro que o primeiro treino não foi tão legal, mas mexemos bastante no carro e melhoramos muito. Nosso grupo foi à pista quando o asfalto estava mais fresco, o que ajudou bastante. É tudo sobre ganhar confiança e conhecer os limites do carro. Bem satisfeito com os trabalhos hoje”, destacou.

Mesmo tendo fechado o dia como o mais rápido, Maurício entende que seu companheiro de equipe desponta como o homem a ser batido no fim de semana. “Ainda acho que o Daniel está um pouquinho à frente, já que ele foi bem mais rápido com a pista mais quente. Agora é trabalhar um pouco para chegar mais próximo dele. Gostei bem da pista, muito desafiadora. Cada vez mais vamos testando os limites do carro para avançar. Que venha amanhã”, concluiu.

Fim de semana histórico — A Stock Car volta a acelerar neste sábado em BH. A partir de 10h20, os pilotos voltarão ao Circuito Toninho da Matta para a sétima classificação da temporada. Mas diferente do formato habitual (que é dividido em três segmentos, Q1, Q2 e Q3), em Belo Horizonte a configuração da tomada de tempos acontecerá da seguinte forma: serão sete grupos, com quatro pilotos cada, iniciando pela ordem inversa do campeonato, avançando sucessivamente. Os competidores terão de fazer um máximo de três voltas cronometradas.

Os quatro primeiros posicionados da tabela de pontos — Julio Campos (Pole Motorsport), Ricardo Zonta (RCM Motorsport), Felipe Massa (TMG Racing) e Felipe Baptista (Crown Racing) — serão os últimos a fazer suas respectivas tentativas de voltas rápidas.

O 12º melhor colocado na sessão vai largar na frente na corrida sprint, em razão da inversão do grid, enquanto o mais rápido da classificação garante a pole position da corrida principal.

A mudança do formato da classificação para a etapa mineira é motivada pelas características da pista. Com menos carros transitando ao mesmo tempo pelo circuito, os pilotos têm maiores possibilidades de realizarem voltas limpas em busca da máxima performance real no traçado mineiro. Em um circuito novo para todos e que traz as ultrapassagens como grandes desafios, largar na frente será fundamental.

A primeira corrida da história da Stock Car na capital mineira, com duração de 30 minutos mais uma volta, vai acontecer a partir de 15h deste sábado. E no domingo, largada da prova principal da etapa na capital de Minas Gerais está marcada para 13h.

A previsão do tempo para o fim de semana em Belo Horizonte é de calor, céu azul e sem possibilidade de chuva. Segundo o site especializado ‘Weather Channel’, a temperatura ambiente de sexta-feira a domingo deve variar entre 15ºC e 30ºC.

A Stock Car Pro Series é transmitida ao vivo pelo canal oficial da categoria no YouTube, Band (TV aberta), SporTV e BandSports (canais por assinatura), Motorsport.tv — atingindo mais de 150 países em cinco idiomas diferentes a cada etapa —, Motorsport.tv Brasil no YouTube, MAVTV Brasil Motorsports Network, MAVTV América do Norte e nos canais da Rádio Itatiaia e Itatiaia Esporte no YouTube.

Stock Car Pro Series, temporada 2024

Etapa 7, BH Stock Festival, Belo Horizonte

Treino livre 1:

1º – Daniel Serra (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze), 1min26s005

2º – Nelson Piquet Jr. (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze), 1min26s257

3º – Arthur Leist (Full Time Sports/Toyota Corolla), 1min26s593

4º – Júlio Campos (Pole Motorsport/Chevrolet Cruze), 1min26s621

5º – Guilherme Salas (KTF Racing/Chevrolet Cruze), 1min26s652

6º – Cacá Bueno (KTF Sports/Chevrolet Cruze), 1min26s653

7º – Thiago Camilo (Ipiranga Racing/Toyota Corolla), 1min26s677

8º – Felipe Massa (TMG Racing/Chevrolet Cruze), 1min26s720

9º – Rubens Barrichello (Mobil Ale Full Time/Toyota Corolla), 1min26s858

10º – Átila Abreu (Pole Motorsport/Chevrolet Cruze), 1min26s865

11º – Allam Khodair (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze),1min26s901

12º – Zezinho Muggiati (KTF Racing/Chevrolet Cruze), 1min26s926

13º – Cesar Ramos (Ipiranga Racing/Toyota Corolla), 1min26s982

14º – Gaetano Di Mauro (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze), 1min27s005

15º – Felipe Baptista (Crown Racing/Toyota Corolla), 1min27s006

16º – Gianluca Petecof (Full Time Sports/Toyota Corolla), 1min27s096

17º – Dudu Barrichello (Mobil Ale Full Time/Toyota Corolla), 1min27s117

18º – Gabriel Casagrande (A.Mattheis Vogel/Chevrolet Cruze), 1min27s118

19º – Ricardo Maurício (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze), 1min27s315

20º – Bruno Baptista (RCM Motorsport/Toyota Corolla), 1min27s326

21º – Vitor Baptista (Scuderia Chiarelli/Toyota Corolla), 1min27s424

22º – Enzo Elias (Crown Racing/Toyota Corolla), 1min27s524

23º – Lucas Foresti (A.Mattheis Vogel/Chevrolet Cruze), 1min27s660

24º – Lucas Kohl (WOKIN Garra Racing/Chevrolet Cruze), 1min27s757

25º – Rafael Suzuki (TMG Racing/Chevrolet Cruze), 1min27s791

26º – Ricardo Zonta (RCM Motorsport/Toyota Corolla), 1min28s073

27º – Felipe Fraga (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze), 1min28s276

28º – Raphael Teixeira (RTX Racing/Chevrolet Cruze), sem tempo

Treino livre 2:

1º – Ricardo Maurício (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze), 1min24s926

2º – Cacá Bueno (KTF Sports/Chevrolet Cruze), 1min24s998

3º – Guilherme Salas (KTF Racing/Chevrolet Cruze), 1min25s065

4º – Allam Khodair (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze), 1min25s099

5º – Júlio Campos (Pole Motorsport/Chevrolet Cruze), 1min25s108

6º – Cesar Ramos (Ipiranga Racing/Toyota Corolla), 1min25s130

7º – Gaetano Di Mauro (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze), 1min25s192

8º – Daniel Serra (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze), 1min25s256

9º – Arthur Leist (Full Time Sports/Toyota Corolla), 1min25s353

10º – Rafael Suzuki (TMG Racing/Chevrolet Cruze), 1min25s429

11º – Gabriel Casagrande (A.Mattheis Vogel/Chevrolet Cruze), 1min25s465

12º – Thiago Camilo (Ipiranga Racing/Toyota Corolla), 1min25s565

13º – Nelson Piquet Jr. (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze), 1min25s582

14º – Zezinho Muggiati (KTF Racing/Chevrolet Cruze), 1min25s712

15º – Felipe Massa (TMG Racing/Chevrolet Cruze), 1min25s714

16º – Felipe Baptista (Crown Racing/Toyota Corolla), 1min25s745

17º – Rubens Barrichello (Mobil Ale Full Time/Toyota Corolla), 1min25s762

18º – Lucas Foresti (A.Mattheis Vogel/Chevrolet Cruze), 1min25s846

19º – Gianluca Petecof (Full Time Sports/Toyota Corolla), 1min25s872

20º – Dudu Barrichello (Mobil Ale Full Time/Toyota Corolla), 1min25s934

21º – Átila Abreu (Pole Motorsport/Chevrolet Cruze), 1min26s035

22º – Vitor Baptista (Scuderia Chiarelli/Toyota Corolla), 1min26s123

23º – Lucas Kohl (WOKIN Garra Racing/Chevrolet Cruze), 1min26s187

24º – Ricardo Zonta (RCM Motorsport/Toyota Corolla), 1min26s341

25º – Enzo Elias (Crown Racing/Toyota Corolla), 1min26s765

26º – Bruno Baptista (RCM Motorsport/Toyota Corolla), 1min27s788

27º – Raphael Teixeira (RTX Racing/Chevrolet Cruze), 1min31s914

Programação de pista no Belo Horizonte

Sábado, 17 de agosto

10h35 – Classificação

12h30 – Visitação Pit Lane

15h00 – Corrida sprint (30 minutos + 1 volta)

16h30 – Coletiva de imprensa (zona mista)

17h00 – Visitação às garagens

Domingo, 18 de agosto

08h30 – Visitação às garagens

10h00 – Visitação Pit Lane

11h00 – Desfile dos pilotos

13h00 – Corrida principal (50 minutos + 1 volta)

14h45 – Coletiva de imprensa (zona mista)

Classificação do campeonato após seis etapas*

1º – Julio Campos, 499 pontos

2º – Ricardo Zonta, 494

3º – Felipe Massa, 484

4º – Felipe Baptista, 465

5º – Dudu Barrichello, 446

6º – Bruno Baptista, 446

7º – Gabriel Casagrande, 419

8º – Rafael Suzuki, 412

9º – Enzo Elias, 409

10º – Daniel Serra, 352

11º – Guilherme Salas, 350

12º – Rubens Barrichello, 349

13º – Ricardo Maurício, 339

14º – Gaetano Di Mauro, 315

15º – Felipe Fraga, 315

16º – Cesar Ramos, 305

17º – Átila Abreu, 302

18º – Thiago Camilo, 301

19º – Lucas Foresti, 293

20º – Nelson Piquet Jr., 259

21º – Arthur Leist, 206

22º – Gianluca Petecof, 180

23º – Zezinho Muggiati, 169

24º – Allam Khodair, 162

25º – Cacá Bueno, 141

26º – Vitor Baptista, 129

27º – Lucas Kohl, 113

28º – Marcos Gomes, 94

29º – Gabriel Robe, 93

30º – Luan Lopes, 16

31º – Raphael Teixeira, 7

*pontuação extraoficial

Campeonato por equipes após seis etapas*

1º – RCM Motorsport, 940 pontos

2º – TMG Racing, 877

3º – Crown Racing, 874

4º – Pole Motorsport, 801

5º – Mobil Ale Full Time, 795

6º – A.Mattheis Vogel, 712

7º – Eurofarma RC, 691

8º – Ipiranga Racing, 606

9º – Cavaleiro Sports, 574

10º – KTF Racing, 519

11º – Blau Motorsport, 477

12º – Full Time Sports, 386

13º – KTF Sports, 235

14º – WOKIN Garra Racing, 206

*pontuação extraoficial

Calendário Stock Car Pro Series, temporada 2024 (atualizado):

17 e 18/08 – 7ª etapa, BH Stock Festival, Belo Horizonte (MG)

07 e 08/09 – 8ª etapa, Velopark (RS)

05 e 06/10 – 9ª etapa, Buenos Aires, Argentina

25 e 26/10 – 10ª etapa, El Pinar, Uruguai

23 e 24/11 – 11ª etapa, Cascavel (PR) ou Brasília (DF)

14 e 15/12 – 12ª etapa, Interlagos (SP)