Tricampeão mundial, Medina perde na semifinal e disputa o bronze olímpico

Gabriel Medina perdeu na semifinal de Paris-2024 para o australiano Jack Robnson, por 12.33 a 6.33, e o Brasil não terá chance de conquistar o bicampeonato olímpico no surfe masculino. Em Tóquio-2020, Ítalo Ferreira foi o campeão.

O paulista Medina, 30, chegou com ótimos resultados para enfrentar Robinson, mas sofreu com um mar de poucas ondas no Taiti (Polinésia Francesa), local do surfe nas Olimpíadas francesas. Na derrota, só conseguiu surfar uma onda.

Tricampeão mundial, na campanha até a semifinal Medina, sem muita dificuldade, tinha passado na primeira rodada por Connor O’Leary (Japão) e Bryan Perez (El Salvador); nas oitavas de final, por Kanoa Igarashi (Japão); e nas quartas de final, pelo compatriota João “Chumbinho” Chianca.

Ainda nesta segunda-feira (5), o brasileiro tentaria o bronze contra o peruano Alonso Correa, que perdeu na outra semifinal para o francês Kauli Vaast.

O Brasil ainda tem chance nestes Jogos de ganhar ouro no surfe com Tatiana Westin-Webb, que duela na semifinal com a costa-riquenha Brisa Hennessy.