Tributo exalta sucessos da MPB no Teatro Municipal de Santo André

O Tributo “Amigos de 60 que 70 chegar aos 80” é um dos destaques da programação do Teatro Municipal Maestro Flavio Florence, em Santo André, nesta semana. O espetáculo, que remete à época dos grandes sucessos musicais nas décadas de 60 e 70, será apresentado nesta sexta-feira (6), às 20h30. Os ingressos podem ser adquiridos pelos sites da Sympla e Bilheteria Express.

Wilson Simonal, Elis Regina, Jorge Ben Jor, Gal Costa e Jair Rodrigues estão entre os artistas homenageados. O repertório musical inclui as canções Madalena, Águas de Março, Como Nossos Pais e Maria Maria, de Elis Regina; Sá Marina, Meu Limão Meu Limoeiro e Tonga da Mironga de Wilson Simonal; Que pena, Um Dia de Domingo e Baby de Gal Costa; País Tropical, Paz e Arroz de Jorge Ben Jor; e Deixa Isso pra Lá, A Voz do Morro e Upa Neguinho de Jair Rodrigues.

O espetáculo tem direção de Hussein Said Charhour, renomado diretor cênico com 20 anos na dramaturgia e ganhador do prêmio “Mentes brilhantes”.

Já a encenação teatral e música com banda ao vivo é comandada pelo diretor musical João Paulo Godoy, ganhador do prêmio de melhor curta metragem na Inglaterra.

Serviço

Tributo “Amigos de 60 que 70 chegar aos 80”

Data: 6/9 (sexta-feira), às 20h30

Local: Teatro Municipal Maestro Flavio Florence

Endereço: Praça IV Centenário, s/nº – Paço Municipal de Santo André – Centro

Classificação etária: Livre

Ingressos: R$ 90 (inteira), R$ 60 (antecipado), R$ 45 (meia) e R$ 40 (promocional). Vendas em Sympla e Bilheteria Express