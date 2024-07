Tributo ao Tears for Fears com banda e orquestra chega a Jundiaí

No próximo dia 20 de julho (sábado), Jundiaí será palco do espetáculo “Tears for Fears – Symphonic Celebration Tribute”. O show, marcado para as 20 horas, no Teatro Polytheama (rua Barão de Jundiaí, 176), promete emocionar os fãs da icônica banda britânica com uma combinação única de performance musical e arranjos sinfônicos. Os ingressos estão à venda pelo site Sympla Bileto.

O espetáculo homenageia de forma fiel o dueto inglês que se consagrou como uma das maiores bandas do cenário pop e rock mundial. A semelhança impressionante das vozes de Tito Falaschi (interpretando Roland Orzabal) e Nando Garcia Torres (como Curt Smith) é um dos pontos altos do show, que conta com uma banda de apoio formada por músicos de alta qualidade e ganha o toque especial do acompanhamento de uma orquestra. “Os arranjos musicais do Tears for Fears já são naturalmente sofisticados e carregados de um alto nível de dificuldade para a sua execução, mas mesmo assim quisemos adicionar elementos orquestrais para que a sonoridade estivesse à altura de uma verdadeira homenagem aos mestres Roland Orzabal e Curt Smith”, destaca Tito Falaschi.

Sobre os músicos

Tito e Nando são músicos experientes, com trajetórias que começaram na infância e incluem projetos artísticos de grande expressão, como o prestigiado Pink Floyd Experience In Concert. Nando comenta sobre o desafio e a honra de viver o músico britânico no palco: “É um grande prazer e uma enorme honra ter a oportunidade de interpretar o genial Curt Smith que, assim como eu, é um autodidata musical.”

O repertório do show inclui grandes clássicos como “Everybody Wants to Rule the World”, “Shout”, “Advice for the Young at Heart”, “Head Over Heels” e “Sowing the Seeds of Love”. “Queremos muito que o público de Jundiaí e região também sinta toda essa energia vibrante para se divertir e mergulhar nas ondas dessa emoção, cantando conosco todos os grandes sucessos da banda”, convida Nando.

Serviço

Tears for Fears – Symphonic Celebration Tribute

Data: 20 de julho de 2024 (sábado)

Horário: 20 horas

Local: Teatro Polytheama (rua Barão de Jundiaí, 176)

Classificação: livre

Ingressos:

Arquibancada: R$ 120,00 (inteira) e R$ 60,00 (meia)

Camarote: R$ 160,00 (inteira) e R$ 80,00 (meia)

Frisa: R$ 180,00 (inteira) e R$ 90,00 (meia)

Plateia: R$ 200,00 (inteira) e R$ 100,00 (meia)

Vendas: https://bileto.sympla.com.br/event/94951/d/260956 (valor + taxa)

Realização: Live Co.