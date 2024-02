Contagem regressiva para os fãs do Rei do Rock. Faltam duas semanas para a turnê do show “Elvis Experience” desembarcar em Santa Catarina. O espetáculo tem escalas em Joinville, no Teatro da Liga, dia 29 de fevereiro, em São José, na Arena Opus, dia 1º de março, e em Blumenau, no Teatro Carlos Gomes, dia 2. Ingressos nos sites TicketCenter e Uhuu. A turnê também inclui passagens por São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre, entre outras cidades.

Trata-se do único tributo oficial em cartaz no país com autorização da Elvis Presley Enterprises para reproduzir as músicas e os conteúdos audiovisuais do cantor. Desde sua ascensão à fama, na década de 1950, até as lendárias performances em Las Vegas, nos anos 1970, o show revisita, ao vivo, os maiores sucessos de Elvis Presley. Figurinos idênticos aos originais e uma poderosa banda formatada para reproduzir fielmente a formação clássica que acompanhava o Rei, são algumas das atrações do espetáculo.

O show é protagonizado pelo cantor norte-americano Dean Z, reconhecido pelo público como o maior e mais premiado artista de tributo a Elvis Presley no mundo. Dean já esteve à frente dos espetáculos “Legends In Concert”, em Las Vegas, “Elvis Lives!”, na Ásia, e “Elvis: The World Tour”, na Europa, tendo se apresentado nas principais casas do planeta, com enorme sucesso. Em 2020, interpretou o próprio Elvis em um comercial da Fiat, no Brasil, tendo seu rosto substituído pelo do Rei do Rock, via inteligência artificial. Ele também emprestou a voz para a pré-produção do filme “Elvis”, protagonizado por Austin Butler e Tom Hanks.

“Sou muito honrado de poder ajudar a prolongar o legado do maior artista da história e mantê-lo vivo no palco, para sempre. E estou animado em voltar ao Brasil, um país com muitos fãs de Elvis”, comenta Dean Z.

Guitarrista brasileiro no palco

O guitarrista brasileiro Heitor Crespo, natural de São Paulo, é fã de Elvis Presley desde criança e exerce uma função que pode ser chamada de “sonho” por quem vive da música. Crespo foi escolhido pela Elvis Presley Enterprises para ser um dos guitarristas oficiais da marca. O artista estará nos palcos do show “Elvis Experience”. Heitor Crespo foi apadrinhado por James Burton (guitarrista de Elvis Presley entre 1969 e 1977) e realizou um intercâmbio cultural com o artista nos Estados Unidos, em 2010. Na oportunidade, foi apresentado à família de Elvis Presley e, desde então, não voltou mais ao Brasil, já que passou a acompanhar os tributos que têm autorização para se apresentar ao redor do mundo e nos espetáculos temáticos criados pela empresa.

No currículo, Heitor ostenta participações em turnês que incluíam o grupo The Sweet Inspirations e o grupo The Stamps Quartet (quartetos vocais que acompanhavam Elvis nos palcos), além de DJ Fontana (baterista original do Rei do Rock), no espetáculo Elvis Tribute Artist World Tour, que reúne três “Ultimate Tribute Artists” (covers escolhidos pela família de Elvis), Elvis The Next Generation e diversos espetáculos da Elvis Week, um dos eventos mais importantes do calendário norte-americano, onde fãs do mundo inteiro se reúnem em Memphis para lembrar Elvis Presley. Com esses eventos, Heitor pôde se apresentar nos palcos mais prestigiados do planeta, incluindo Apollo Theater, Manchester Arena, e o palco onde Elvis cantou em Las Vegas, no antigo Hilton Hotel.

Durante a pré-produção do filme “Elvis”, Heitor Crespo foi um dos preparadores do ator Austin Butler, dando aulas de guitarra e violão e ensinando os traquejos e as manias que Elvis Presley tinha ao tocar instrumentos. Atualmente, é diretor musical do espetáculo “Elvis Experience”.