Tri-Campeão mundial de rodeio, Adriano Moraes receberá Colar de Honra da Assembleia legislativa

A deputada estadual Leticia Aguiar, realizará um evento para valorizar a cultura e a história do Rodeio no Brasil, a deputada entregará o “Colar de Honra ao Mérito Legislativo”, a Adriano Moraes, tri-campeão mundial de montaria em rodeios, em sessão solene na Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo.

O Colar de Honra ao Mérito Legislativo do Estado de São Paulo é a maior honraria oferecida pela Assembleia Legislativa e entregue para personalidades que se destacaram e contribuíram para o desenvolvimento social, cultural e econômico do Estado.

A Entrega do Colar de Honra ao Mérito Legislativo será no dia 4 de dezembro, segunda-feira , às 10h da manhã, na Assembleia Legislativa – Plenário Juscelino Kubitschek, na capital paulista.

Segunda a deputada a homenagem é uma forma de reconhecer a importância do Rodeio no Estado de São Paulo: “Será momento de alegria e homenagem, será de suma importância para a divulgação e o incentivo ao Rodeio como importante evento cultural, turístico e econômico em todo o Estado de São Paulo”, disse a parlamentar.

Sobre o homenageado Leticia Aguiar destacou seus princípios cristãos: “Adriano Moraes é um grande exemplo como campeão nos rodeios, e também um Católico Convicto que defende e valoriza os princípios cristãos, a defesa da vida e da família, e atesta que é possível agradar a Deus, vivendo os ensinamentos de Jesus nos dias de hoje!” declarou a deputada.

ADRIANO MORAES O COMPETIDOR

Adriano Moraes é “Tricampeão Mundial de Montaria em Touros” pela Professional Bull Riders (PBR). Ele é o competidor que tem o maior reconhecimento de toda a história do rodeio. E mundialmente conhecido e respeitado por todos os fãs do esporte, por isso é considerado o “Grande Embaixador” do Rodeio. Dos 20 anos de carreira, 15 foram em terras estrangeiras.

Foi o primeiro competidor brasileiro a disputar o campeonato mundial nos Estados Unidos. Após sua aventura de sucesso no circuito mundial, ele é o responsável pela ida de diversos brasileiros aos Estados Unidos, fazendo do Brasil a grande potencia mundial da montaria em touros.

Ele é um dos atletas que mais entende o mundo da “montaria em touros”. Considerado o “competidor mais técnico”

A MISSÃO

Adriano cativou o mundo pela sua habilidade, coragem e carisma. Motivado pela sua fé e convicto que Deus sempre está ao seu lado; ele fez da “Montaria em Touros” a sua missão na vida.

Para ele, a montaria em touros significa muito mais que um entretenimento esportivo ou os vários títulos que conquistou. Católico convicto, Adriano fez da arte de montar em touros, um testemunho da sua incansável jornada para estar próximo de Deus. Sua vida atesta que é possível viver a fé e seus princípios nos dias de hoje.

Adriano sabe que o seu sucesso provém da sua fé e das oportunidade que Deus lhe proporcionou, porém, não isenta a sua responsabilidade de fazer com que a vontade de Deus aconteça. Através da sua fé, esperança, coragem, e tremenda vontade de vencer, o Campeão não nos ensina somente a enfrentar os obstáculos da vida, mas sim, a viver uma vida vitoriosa.

Adriano é casado com Flavia e tem 4 filhos. Ele e a esposa são membros missionários da Comunidade Católica Canção Nova. Sua história de vida está relatada no livro “Minha missão é montar” da Editora Canção Nova.