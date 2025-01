Três suspeitos são detidos após perseguição policial na virada do ano em São Paulo

No início do ano, três homens foram detidos em São Paulo durante uma intensa perseguição policial. A ação, que ocorreu na madrugada do dia 1º de janeiro, foi desencadeada por um furto e culminou na Marginal Pinheiros, quando o veículo utilizado pelos suspeitos ficou sem combustível.

A perseguição teve início no Centro da cidade, especificamente na área de Santa Cecília. Os policiais militares foram acionados para responder a uma tentativa de furto em um estabelecimento localizado na Rua das Palmeiras. Ao perceberem a aproximação das autoridades, os indivíduos fugiram em alta velocidade, o que levou à mobilização de várias viaturas para a captura do carro roubado.

Conforme informações divulgadas pela Secretaria da Segurança Pública, o veículo envolvido na ocorrência havia sido furtado anteriormente e sua placa estava adulterada. Durante a fuga, os suspeitos abandonaram uma mochila contendo ferramentas, que foi localizada pela polícia ao longo do trajeto.

A perseguição se estendeu por aproximadamente 14 quilômetros e só chegou ao fim na Marginal Pinheiros, nas proximidades da ponte do Morumbi, onde o carro dos criminosos parou devido à falta de gasolina.

Os três homens foram detidos e levados ao 89º Distrito Policial (Portal do Morumbi), onde foram registrados os procedimentos legais. O veículo furtado foi recuperado e devolvido ao seu proprietário.

A ação policial destaca a prontidão das forças de segurança em agir rapidamente diante de situações de crime, especialmente durante períodos festivos, como a virada de ano.