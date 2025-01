Três pessoas morrem em cachoeiras no Paraná

Entre os dias 1º e 2 de janeiro, o estado do Paraná registrou a trágica perda de três vidas em acidentes ocorridos em cachoeiras. Os incidentes, que ocorreram nas cidades de Ponta Grossa e Morretes, foram marcados por atos heroicos e circunstâncias imprevistas.

Ponta Grossa

Na cidade de Ponta Grossa, um jovem de 27 anos, identificado como Erick Van de Almeida da Costa, perdeu a vida após ser surpreendido por uma cabeça d’água na cachoeira do São Jorge, localizada no distrito de Itaiacoca. O incidente aconteceu na tarde de quarta-feira (1º), e o corpo da vítima foi localizado na tarde do dia seguinte pelos bombeiros.

No momento do acidente, diversas pessoas estavam desfrutando das águas, mas conseguiram ser resgatadas por outros banhistas e por funcionários que estavam presentes no local. As autoridades competentes iniciaram uma investigação para apurar as circunstâncias que cercaram essa tragédia. O sepultamento de Erick ocorreu na manhã da sexta-feira (3), no cemitério Parque Jardim Paraíso.

Morretes

Em Morretes, um episódio igualmente triste resultou na morte do padrasto e do namorado de uma adolescente de 14 anos. Segundo informações fornecidas pelo Corpo de Bombeiros, a jovem caiu na cachoeira e, ao tentarem salvá-la, o padrasto, de 35 anos, e o namorado dela, também com 14 anos, se lançaram nas águas.

A adolescente conseguiu emergir em segurança, porém os dois homens não retornaram à superfície. Equipes de socorro foram imediatamente mobilizadas para realizar as buscas, incluindo a utilização de um helicóptero; no entanto, devido às condições climáticas adversas, a aeronave não conseguiu pousar na área afetada. Ambos foram encontrados cerca de 20 minutos depois e, apesar das tentativas de ressuscitação cardiopulmonar realizadas pelas equipes médicas, não resistiram.