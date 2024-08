Três pessoas ficam feridas após elevador despencar em Higienópolis

Três pessoas ficaram feridas após um elevador despencar em Higienópolis, na região central de São Paulo.

Elevador parou no fosso do prédio. As autoridades não informaram de qual andar o elevador teria caído. Policiais e bombeiros foram acionados para a ocorrência na tarde da terça-feira (6).

Feridos foram hospitalizados. Todas as pessoas que estavam dentro do elevador, dois homens de 63 e 27 anos e uma mulher de 45 anos, tiveram fraturas. A mulher foi levada ao Hospital das Clínicas e os homens à Santa Casa.

Acidente ocorreu em prédio no cruzamento da rua Piauí com a avenida Angélica. Equipes da Polícia Militar foram ao local, e uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para auxiliar os militares na retirada das vítimas. Polícia investiga o caso.