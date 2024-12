Três mortes e irmãos desaparecidos no mar marcam feriado de Natal no Litoral Paulista

Na Baixada Santista, litoral paulista, uma série de incidentes trágicos ocorreu durante o feriado de Natal, resultando na morte de três turistas e no desaparecimento de dois irmãos. O Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar) está atualmente mobilizado em operações de busca e resgate entre as cidades de Praia Grande e Mongaguá.

O primeiro caso foi registrado na manhã do dia 25 de dezembro, quando um homem identificado como Willian Guedes da Silva Santos, residente em Assis (SP), foi resgatado em estado crítico na divisa entre Mongaguá e Praia Grande. Embora a equipe de resgate tenha realizado manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP) e o encaminhado ao Pronto-Socorro Central de Mongaguá, a morte foi confirmada ainda naquele dia.

Mais tarde, por volta das 15h50, os bombeiros foram acionados novamente para atender outra emergência na mesma região. Desta vez, quatro jovens se envolveram em um incidente similar. Enquanto três deles conseguiram sair do mar sem problemas, João Biratan Henrique Pereira Alves, de 18 anos, desapareceu nas águas. Após intensas buscas, sua localização foi descoberta cerca de 20 minutos depois; no entanto, mesmo com os esforços da equipe para reanimá-lo por 15 minutos, ele não sobreviveu e também teve a morte atestada pelo médico que havia declarado o óbito de Willian.

No dia seguinte, em Praia Grande, a tragédia continuou com a confirmação da morte de Messias Domingos Leck, um adolescente de 16 anos. Ele foi encontrado sem vida na praia do bairro Solemar após ter se afogado junto com outros três banhistas da cidade mineira de Cachoeira de Minas. Os outros membros do grupo conseguiram escapar com a ajuda de outros frequentadores da praia.

Além das fatalidades já registradas, o GBMar segue em busca de dois irmãos que desapareceram no mar na tarde do dia 25. Felipy da Silva de Oliveira, de 16 anos, e Edley Matheus da Silva Ferreira, de 24 anos, ambos moradores de Santo André (SP), foram vistos pela última vez em um momento crítico em que Felipy foi puxado por uma correnteza. O irmão mais velho tentou socorrê-lo, mas ambos sumiram nas águas turbulentas.

A tragédia acentuou os riscos associados ao banho nas praias durante feriados prolongados e reitera a importância das orientações dos salva-vidas e dos cuidados ao frequentar o mar. O GBMar continua suas operações em busca dos irmãos desaparecidos enquanto as famílias enfrentam momentos difíceis diante dessas perdas.