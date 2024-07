Três Luas – espetáculo teatral faz apresentação única em São Caetano

O espetáculo teatral “Três Luas” fará uma única apresentação em São Caetano do Sul, no Teatro Real no bairro Nova Gerti.

Com texto de Rita Brafer e direção de Dimi Calazans, a peça versa sobre o feminino sob a ótica do “Sagrado feminino”, movimento que busca trazer a mulher de volta à sua essência interior por meio de ensinamentos sobre seu corpo, suas emoções e ciclos femininos, buscando uma “re-harmonização” com a natureza, sua história, suas aspirações e seus instintos.

Trazendo elementos do Xamanismo, Três Luas é um encontro de gerações de mulheres. A peça se passa na casa de Judith (Julianna de Brito), simbolicamente ambientada no alto de uma montanha e se inicia com os preparativos para o ritual de “Plantar a Lua” da jovem Paloma (Tarsila Tibério) , quando inesperadamente recebem a visita de Helena (Rita Brafer), uma mulher que, em determinado momento da vida, desconectou-se do seu pertencimento à natureza, mas que já passou por muitos ritos naquela casa, na companhia de Judith. Helena volta ao lugar onde cresceu em um momento em que se sente perdida de si mesma e está em busca de uma reconexão com sua verdadeira natureza feminina. A partir daí, através das trocas e conversas das “três luas”, vamos desvendando os conflitos, as alegrias, o frescor, as sombras e os processos de cura interior de cada uma delas.

Três Luas estreou em 2019 e retornou aos palcos em Junho desse ano, depois de um hiato provocado pela pandemia e a apresentação em São Caetano do Sul acontece dia 03/08, às 19h00 no Teatro Real que fica na Rua Ângelo Ferro, 20, Nova Gerti. Os ingressos custam R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia) e estão disponíveis no Sympla

A peça conta com uma cena de nudez feminina.

SERVIÇO

Peça: Três Luas

Texto e dramaturgia: Rita Brafer

Direção: Dimi Calazans

Elenco: Rita Brafer, Julianna de Brito e Tarsila Tibério

Assistente de direção: Tânia Fornaciari

Operação de luz: Victor Hugo Silva

Duração: 80 minutos

Recomendação: 14 anos

Gênero: Drama

Onde: Teatro Real

Endereço: Rua Ângelo Ferro, 20, Nova Gerti – São Caetano do Sul

Quando:

03/08/2024 – Sábado às 19h

Ingressos: R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia)

Formas de Pagamento

Compre antecipadamente pelo Sympla

Na bilheteria: Dinheiro ou pix

Capacidade: 50 lugares

Estacionamento no local: não

Ar condicionado: não

Acessibilidade: não