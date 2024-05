Três linhas do metrô de SP circulam com velocidade reduzida nesta terça (28)

A manhã desta terça-feira (28) começou com problemas em três linhas do metrô de São Paulo, o que causou reclamações de passageiros. Trens das linhas azul, vermelha e verde circularam com velocidade reduzida e maior tempo de parada nas estações entre 4h40 e 6h29, devido a falha de equipamento de via na região da estação Tiradentes.

As demais linhas operam normalmente desde a abertura do serviço de transporte.

Usuários do transporte coletivo mostraram, nas redes sociais, estações como Sé e Jabaquara lotadas por causa da lentidão. Houve também reclamações sobre longos períodos de espera para embarque.

Às 6h50, o Metrô informou que os trens de todas as linhas circulavam normalmente.

Durante o período de velocidade lenta, foi adotado controle de fluxo, restringindo o acesso em algumas estações. O objetivo foi evitar aglomerações nas plataformas e preservar a segurança dos passageiros.