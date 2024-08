Três lições de atletas olímpicos que podem ser utilizadas como estratégias por profissionais de compras e supply chain

O espírito olímpico vai além das pistas de atletismo, das piscinas e dos tatames. Os atletas que competem nos Jogos Olímpicos e Jogos Paralímpicos demonstram habilidades que podem transformar o ambiente corporativo, especialmente em áreas estratégicas como compras e supply chain. Neste contexto, a busca por eficiência em um mercado cada vez mais competitivo pode se ancorar nas práticas adotadas pelos atletas de elite.

Assim como eles, as empresas precisam investir em um planejamento estratégico detalhado para garantir que as cadeias de suprimentos funcionem de forma plena e sem intercorrências. “Em um ambiente onde cada segundo conta, prever demandas, avaliar riscos e estabelecer um plano robusto são passos essenciais para alcançar o sucesso. A preparação antecipada pode evitar atrasos, otimizar custos e garantir que a empresa esteja pronta para responder rapidamente a qualquer imprevisto”, aponta Erick Boano, CEO da GEP costdrivers – plataforma líder no Brasil em inteligência, análise e projeção de dados.

De acordo com o executivo, que possui mais de 20 anos de experiência em dados, as lições aprendidas no esporte podem ser prontamente aplicadas no dia a dia das operações, com o objetivo de ajudar a otimizar processos, superar desafios e criar uma cultura organizacional mais robusta. A seguir, o CEO destaca três lições cruciais que os profissionais do setor podem aprender com esses campeões mundiais. Confira:

1. Disciplina e Foco: As duas características são pilares fundamentais na vida de qualquer atleta, que segue rotinas rigorosas de treinamento, alimentação e descanso, com o objetivo de alcançar o desempenho máximo no momento certo. No setor de compras e supply chain, a disciplina operacional e o foco em metas estratégicas são igualmente cruciais. “Estabelecer e seguir processos padronizados, manter o foco em indicadores-chave de desempenho (KPIs) e evitar distrações operacionais são práticas que garantem consistência e eficiência. Ao cultivar uma cultura de disciplina e foco, as empresas conseguem manter seu curso, mesmo diante de pressões diárias, e alcançar resultados sustentáveis a longo prazo”, comenta Boano.

2. Adaptação e Resiliência: Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos são uma prova de resiliência. Atletas enfrentam lesões, derrotas e pressões enormes todos os dias, mas sua capacidade de se recuperar e continuar é o que os define. Da mesma forma, o setor de compras e supply chain deve estar preparado para enfrentar e superar adversidades – como as interrupções no fornecimento, flutuações econômicas e desafios logísticos. “Desenvolver uma mentalidade resiliente e cultivar uma cultura de inovação contínua permite que as empresas se adaptem rapidamente às mudanças, transformando desafios em oportunidades”, aponta o gestor.

3. Trabalho em Equipe: Nenhum atleta olímpico chega ao topo sozinho, mesmo que disputem competições individuais. Há sempre uma equipe de treinadores, nutricionistas, psicólogos e outros profissionais por trás do seu sucesso. Trazendo a analogia para o setor, a colaboração entre diferentes departamentos, fornecedores e parceiros logísticos é essencial. “Um trabalho em equipe eficaz, baseado em comunicação aberta e confiança mútua, garante que todos os elos da cadeia de suprimentos estejam alinhados e operando em harmonia, resultando em um desempenho superior e uma entrega de valor consistente ao cliente final”, conclui o executivo.

