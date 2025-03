Três homens são detidos em flagrante por crimes ambientais na Cantareira, SP

Na última sexta-feira (7), três indivíduos foram detidos em flagrante por crimes ambientais na Zona Norte de São Paulo, especificamente na região da Cantareira, que abriga uma área de preservação de cerca de 30 mil metros quadrados.

Os suspeitos, identificados como Daniel Alcebíades Nunes, Luiz Carlos de Moraes Neves e Gleison Samuel de Barros Cesário, foram capturados durante uma operação da Guarda Civil Ambiental. A equipe foi acionada após a identificação de um incêndio em uma Área de Preservação Permanente (APP) localizada na Rua Roberto Baldim.

A investigação inicial revelou que os homens estavam supostamente realizando a “limpeza da área”, porém, não apresentaram quaisquer documentos que comprovassem autorização de órgãos competentes para realizar essa atividade. A região atingida é parte da Mata Atlântica e está próxima a um curso d’água, cuja vegetação já enfrentava dificuldades de regeneração.

Os agentes da Guarda Civil Ambiental, liderados pela Inspetora Lúcia de Almeida Roberto, encontraram os três homens ateando fogo à vegetação. Ao perceberem a aproximação dos oficiais, os suspeitos tentaram fugir e se esconder em uma construção situada dentro da área de preservação. Após a abordagem, foi solicitada a presença da perícia para avaliar os danos causados ao meio ambiente.

A ocorrência foi registrada na 2ª Delegacia do Meio Ambiente do Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC). Para corroborar as evidências das infrações ambientais cometidas pelos detidos, a Polícia Civil também requisitou apoio da Perícia Criminal.

As investigações indicam que os suspeitos possuem um histórico de reincidência em crimes ambientais nesta mesma área e já haviam tentado obstruir fiscalizações realizadas pela Guarda Civil Ambiental em outras ocasiões.