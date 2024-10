Três estações da CPTM recebem ação de distribuição de livros neste mês

Nos próximos dias, três estações da CPTM recebem ação referente a Semana do Livro: a Estação da Luz na quarta-feira (23/10), a Estação Guaianases na sexta-feira (25/10), e a Estação Tatuapé na terça-feira (29/10).

Voluntários do Alcoólicos Anônimos distribuirão 150 livros arrecadados pela entidade e informações sobre seu programa de recuperação do alcoolismo. O evento acontece das 13h às 15h, nas três datas.

Sobre a Semana do Livro

Semana do Livro é um evento comemorativo do Brasil celebrado no período de 23 a 29 de outubro, sendo a última data consagrada ao Dia Nacional do Livro.

Nesse período, em todo o país, diversas entidades da esfera sociocultural articulam atividades voltadas para a democratização do acesso ao livro e às bibliotecas.

Serviço

Semana do Livro

Data: quarta-feira (23/10)

Local: Estação da Luz (linhas 7-Rubi, 10-Turquesa, 11-Coral e serviço Expresso Aeroporto)

Horário: das 13h às 15h

Data: sexta-feira (25/10)

Local: Estação Guaianases (Linha 11-Coral)

Horário: das 13h às 15h

Data: terça-feira (29/10)

Local: Estação Tatuapé (linhas 11-Coral e 12-Safira)

Horário: das 13h às 15h