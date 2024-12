Três estações da CPTM recebem a ‘unidade móvel LGBTI’ nesta semana

As estações Piqueri, Vila Aurora e Jaraguá da CPTM recebem a ‘Unidade Móvel LGBTI’. A ação tem como objetivo a divulgação de serviços e atendimentos especializados ao público LGBTQIAP+, realizados na unidade da instituição parceira.

No dia 10/12, a ação acontece das 11h às 16h na Estação Piqueri; no dia 11/12, das 11h às 16h na Estação Vila Aurora e, por fim, no dia 12/12, também das 11h às 16h na Estação Jaraguá.

A iniciativa é promovida pelo Centro de Cidadania LGBTI da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania e gerido pela ONG ACESD. A ocasião pretende ampliar a divulgação das diversas atividades e das ações permanentes de combate à homofobia e respeito à diversidade sexual.

A unidade móvel, que estará estacionada na área externa da estação, oferece serviços de assistência social, jurídica, pedagógica e psicológica, sempre com agendamento prévio que pode ser realizado também no dia do evento.

Serviço

Unidade Móvel LGBTI

Data: terça-feira, 10 de dezembro

Local: Estação Piqueri, que atende a Linha 7-Rubi da CPTM

Horário: 11h às 16h

Data: quarta-feira, 11 de dezembro

Local: Estação Vila Aurora, que atende a Linha 7-Rubi da CPTM

Horário: 11h às 16h

Data: quinta-feira, 12 de novembro

Local: Estação Jaraguá, que atende a Linha 7-Rubi da CPTM

Horário: 11h às 16h