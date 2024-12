Três criminosos são presos após roubo e sequestro em agência do Banco do Brasil

Um assalto a uma agência do Banco do Brasil em São Paulo resultou na captura de criminosos após uma intensa negociação. Os assaltantes mantiveram funcionários como reféns por cerca de quatro horas, gerando tensão e mobilização das forças de segurança.

O Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) foi convocado para lidar com a situação. Graças aos esforços dos negociadores, os reféns foram libertados por volta das 14h, enquanto os assaltantes foram presos sem resistência significativa.

A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) relatou que, após a libertação dos reféns, as equipes policiais realizaram uma varredura minuciosa na agência bancária. O local foi posteriormente liberado para a realização de perícia técnica, embora não tenha sido divulgada a quantidade exata de reféns envolvidos no incidente. Além disso, a SSP-SP não informou se há outros indivíduos sendo procurados por suposto envolvimento com os criminosos.

O Banco do Brasil expressou sua gratidão às autoridades pela resposta rápida ao ocorrido. Em nota oficial, a instituição ressaltou que colaborou integralmente com as investigações e garantiu atendimento médico e psicológico imediato aos funcionários que passaram pela situação traumática. O banco também mencionou que as vítimas receberão suporte contínuo através do programa interno de saúde que oferece acompanhamento psicológico especializado.

