Trens voltarão a obedecer parada na Estação Engenheiro Manoel Feio a partir de segunda-feira (10)

Os trens da Linha 12-Safira da CPTM voltarão a obedecer parada na Estação Engenheiro Manoel Feio, em Itaquaquecetuba, a partir desta segunda-feira (10/06). A estação foi interditada no dia 29 de maio para montagem da estrutura metálica da passarela existente em mais uma etapa das obras de acessibilidade do local.

Os passageiros com destino à estação Brás devem embarcar na plataforma 1, já quem segue sentido a estação Calmon Viana deve embarcar na plataforma 3. Os colaboradores estarão à disposição para auxiliar os passageiros nos seus deslocamentos.

O serviço Paese, que funcionou durante o período em que o local esteve fechado, será desativado ao final da operação de domingo (09/06).

As obras de melhoria da Estação Engenheiro Manoel Feio continuam em andamento e ainda preveem instalação de dois elevadores, novas escadas fixas, rampas de acesso na entrada da estação, entre outras intervenções para adequação de acessibilidade.

Todas as mudanças na operação estão sendo informadas aos passageiros por avisos sonoros, painéis eletrônicos e sinalização no local. É possível também acompanhar pelas redes sociais da companhia e esclarecer dúvidas pelos canais de atendimento: Central de Relacionamento no 0800 055 0121 ou pelo WhatsApp (11) 99767-7030.