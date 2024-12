Trens natalinos: confira a seleção da Setur-SP e divirta-se

Hora de viajar e desbravar cenários sob o olhar das janelas e cabines dos trens turísticos. Em clima natalino, algumas composições estão tematizadas e prometem experiências ímpares para todos os visitantes. São passeios para fazer sozinho, acompanhado ou em família. Confira a seguir a seleção da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP).

Especial – Trem de Natal de Campinas até Jaguariúna da ABPF com passageiros, para o dia 14 de dezembro, parte às 18 e retorna às 22 horas. O Natal na Maria Fumaça está de volta com um passeio noturno encantador que partirá da Estação de Anhumas, em Campinas. Este evento especial oferece um percurso de 50km ida e volta, com uma experiência repleta de atrações, conforto e diversão para toda a família. O passeio também conta com serviço especial de comidas e bebidas no Carro Restaurante. Durante o passeio, o Papai Noel estará presente para alegrar os passageiros, especialmente as crianças.

Mais informações:

https://www.mariafumacacampinas.com.br

Telefones: 19. 3207.3627 / 19 9997.1080

Natal Criativo com a Linha Turística do Bonde de Santos com passageiro: – de 5 a 8 de dezembro e de 12 a 23 de dezembro – das 18 às 22 horas, no Centro Histórico de Santos. O Bonde Turístico de Santos participa do Natal Criativo com um elétrico decorado e animado por personagens natalinos. Funciona das 18h às 22h, com partidas a cada 30 minutos, na Estação do Valongo (Largo Marquês de Monte Alegre s/nº), No clima da celebração, o carro estará decorado com personagens natalinos, acompanhado de cortejo musical e com a animação do personagem Cara de Papel. A venda de ingressos para o passeio é feita na bilheteria instalada no Museu Pelé (Valongo). Valor: R$ 7,00. Pagamento pode ser efetuado com dinheiro ou pix, no local. Maiores de 60 anos, estudantes e professores pagam meia-tarifa. Já crianças de até cinco anos, no colo, não pagam.

O Trem Iluminado da Sorocabana – Movimento de Preservação Ferroviária é uma composição ferroviária decorada com temática natalina, fará passeios de trem noturnos abertos ao público em Sorocaba durante o mês de dezembro, em comemoração do Natal. Haverá ainda um espaço temático instagramável com a Locomotiva 58, de visitação gratuita, na Estação Paula Souza. Os passeios terão a extensão de 1,5 km, utilizando uma locomotiva a diesel histórica construída em 1942 para tração do carro de passageiros, com saída da Estação Paula Souza (rua Paula Souza n° 420, Centro) e extensão de 1,5 km até a antiga Fábrica Santa Maria, na Vila Hortência, de onde retorna ao ponto de partida. A duração estimada é de 35 minutos. As datas dos passeios são: dias 6, 7, 8, 13, 14, 15, 20, 21 e 22 de dezembro.

As passagens podem ser adquiridas antecipadamente, pelo valor de R$ 25, no site: www.mpfsorocabana.org.br. Consulte na página todas as informações de serviço, como horários e orientações aos passageiros.

A magia do Natal já está no ar em Campos do Jordão e com ela a ESTAÇÃO DE NATAL 2024! Isto porque a Associação Comercial e Empresarial local em parceria com a estrada de Ferro Campos do Jordão apresenta a 3ª edição da Estação de Natal, um evento especial que traz cantos e encantos para a população jordanense e visitantes, em comemoração aos 150 anos da cidade completados este ano. E o Bonde Turístico é o grande atrativo deste destino. O bondinho temático de Natal, carinhosamente chamado, sairá da Estação do Portal às 19h, percorrendo a cidade e realizando paradas na Estação Abernessia e no Circuito das Árvores em Capivari. As saídas acontecerão nos dias, 14/12 e 21/12, uma vez que a primeira saída aconteceu no dia 7/12. E nesta época natalina o vagão está enfeitado, a gôndola também e até a Estação de Trem. Assim como neste segmento, toda a Cidade de Campos de Jordão está adornada para o Natal e espera receber 1,2 milhão de turistas neste período.

Passear no Trem da República é como fazer uma verdadeira viagem no tempo. Não apenas pela experiência saudosa e emocionante que é andar de trem, mas por tudo que a Estrada de Ferro Ituana (Ytuana) representa para a história do nosso país. O trajeto ferroviário entre Itu e Salto foi reinaugurado em 2020. E neste momento especial do ano acontece o Expresso de Natal, no Trem da República, envolvendo uma linda história natalina a bordo do trem. Trata-se de um evento perfeito para adultos e crianças marcado para o dia 14 de dezembro às 18h00, na Estação Ferroviária de Itu. É um programa completo com passeio de trem e jantar e que passa por um cardápio com deliciosos sabores de Natal. Tem mais: intervenção artística durante a viagem com apresentação musical com tema natalino e o melhor de tudo é a chegada do Papai Noel na estação.

Mais informações:

Site: https://tremdarepublica.com.br/train/expresso-stazione

Email: [email protected]

Whatsapp: 11. 4013-1319