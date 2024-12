Trens e ônibus recebem iluminação para as festas de fim de ano

O clima natalino chegou nas empresas vinculadas à Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM). A CPTM, EMTU e o Metrô decoraram trens e ônibus especialmente para as festas de fim de ano.

Os passageiros podem entrar no clima natalino e aproveitar para registrar diversas imagens durante o trajeto.

CPTM – Um trem iluminado está circulando na Linha 12-Safira da CPTM para comemorar com os passageiros as festas de fim de ano e o início de 2025. O trem R524 da série 7500 recebeu fitas de led ao longo dos oito carros no lado externo desde a frente da cabine e por todas as laterais. Ao todo, a equipe de manutenção utilizou cerca de 1.600 metros de fita para garantir a iluminação temática de Natal. A composição fará o trajeto entre as estações Calmon Viana e Brás até o dia 6 de janeiro de 2025.

EMTU – O VLT da Baixada Santista jáestá circulando com iluminação especial de Natal. Até o dia 1/01, um ônibus da Viação Pirajuçara, do Consórcio Intervias, circulará com tema natalino revezando entre 16 linhas metropolitanas, algumas viagens contarão com motoristas caracterizados de Papai Noel ou Mamãe Noel. A Viação Osasco iluminou um veículo da linha 870 e adesivou outro com tema natalino. As linhas 468, 313 e 346, operadas pela BB Transporte e Turismo, também entraram no clima festivo, assim como as linhas da região do Alto Tietê atendidas pela ATT-Alto Tietê Transportes. A NextMobilidade está operando com quatro ônibus iluminados atendendo diversos municípios da região e o Corredor ABD. Diversas linhas da Região Metropolitana de Sorocaba também estão iluminadas neste fim de ano, decorando as vias por onde passam.

No Terminal Metropolitano Vila Yara da EMTU, em Osasco, o Consórcio Anhanguera preparou uma programação especial com a presença do Papai Noel e um cenário todo temático para os passageiros tirarem fotos. No dia 23/12, das 16h às 20h, o público poderá encontrar o Papai Noel, tirar várias fotos e fazer o seu pedido para o bom velhinho.

Metrô – Até o dia 26 de dezembro, uma composição da Linha 1-Azul circulará iluminada com luzes de led para celebrar o clima das festas de fim de ano.

Bilhetes – Para viajar, os passageiros podem comprar seu bilhete digital QR CODE para uso nos trilhos via Whatsapp no 11 3888-2200, aplicativo TOP – disponível para download nas plataformas Google Play ou Apple Store, ATMs distribuídas por todas as estações do Metrô e da CPTM e em mais de 8 mil pontos de venda na capital e região metropolitana. Nestes pontos a compra pode ser realizada com cédulas. Todos os processos são simples e rápidos, mesmo para quem não tem familiaridade com as novas tecnologias. A lista completa dos pontos de venda está disponível para consulta no www.boradetop.com.br