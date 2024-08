Trens da linha 8-diamante circulam com velocidade reduzida em SP

Uma falha no sistema de sinalização provoca lentidão nos trens da linha 8-diamante da ViaMobilidade na manhã desta terça-feira (13) em São Paulo.

Os trens circulam com velocidade reduzida entre as estações Lapa e Imperatriz Leopoldina.

Além disso, obras de modernização na estação Palmeiras-Barra Funda fazem com que os passageiros com destino à estação Júlio Prestes tenham que embarcar no trem da plataforma 4.