Trend Micro participa de Fórum da Paz de Paris para garantir adoção segura da IA

A Trend Micro, líder global em segurança cibernética, anunciou parceria com o Fórum da Paz de Paris, visando contribuir com a orientação de líderes globais à medida que estes implementam e criam estruturas de Inteligência Artificial (IA). A iniciativa reforça o compromisso da empresa em liderar a segurança de IA e outras tecnologias emergentes em um cenário global cada vez mais complexo.

O projeto da Trend Micro é um dos 50 melhores, que foram selecionados entre 770 inscritos de 111 países. Como participante ativa em iniciativas de segurança global, a Trend Micro vai integrar o ecossistema multissetorial do Fórum, que será realizado nos dias 10 e 11 de fevereiro de 2025, e contará com debates sobre governança e segurança digital em torno da IA. O objetivo é fomentar uma plataforma internacional para o compartilhamento de soluções inclusivas.

“Numa época em que os desafios geopolíticos e as ameaças digitais convergem, o Fórum da Paz de Paris busca estabelecer uma estrutura global para a governança responsável da IA. A colaboração de empresas líderes como a Trend Micro traz insights práticos e estratégicos, agregando políticas e soluções técnicas para a abordagem dos riscos”, destacou Pablo Rice, chefe do Programa de Governança de Tecnologias Cibernéticas e Emergentes do Fórum da Paz de Paris. “Nosso objetivo é transformar a Inteligência Artificial em uma força positiva, promovendo confiança em um futuro digital mais seguro para todos”, acrescentou.

A relevância do Fórum está em reunir governos, ONGs, líderes de mercado e especialistas acadêmicos para enfrentar as implicações de segurança das tecnologias emergentes. Iniciativas como a “Paris Call for Trust and Security in Cyberspace” e o “Pall Mall Process”, que pretendem combater mercenários cibernéticos, promovendo a estabilidade e a segurança no ciberespaço, são fundamentais para a construção de um ecossistema digital resiliente e têm total apoio da Trend Micro.

“Somos pioneiros em garantir o uso seguro da IA assim como em sua utilização para o desenvolvimento de soluções de cibersegurança. É uma honra colaborar com líderes globais para moldar uma governança de IA responsável, alinhada às prioridades de nossos clientes corporativos e governamentais”, afirmou Kevin Simzer, COO da Trend Micro.

Para a Trend Micro, o Fórum de Paris é uma oportunidade crucial para transformar aspirações em políticas concretas. “O encontro vai reunir especialistas no assunto que vão abordar os desafios e as lacunas na segurança de IA, e discutir alternativas regulatórias robustas. O objetivo é um só: garantir que as novas tecnologias beneficiem a todos”, ressaltou Cesar Candido, diretor geral da Trend Micro Brasil.

Para saber mais detalhes sobre o Fórum da Paz de Paris, clique AQUI.